Les nouvelles solutions EcoStruxuretm Building de Schneider Electric répondent à l'impératif de produire des bâtiments zéro émission nette

Schneider Electric, le chef de file de la transformation numérique de la gestion et de l'automatisation de l'énergie, reconnu comme étant l'entreprise la plus durable au monde en 2021 au classement mondial Global 100 Index de Corporate Knights, annonce aujourd'hui deux nouvelles solutions visant à accroître la durabilité et l'efficacité des bâtiments, tout en améliorant le confort de leurs occupants. EcoStruxuretm Building Operation 2022, un système unique de gestion des bâtiments intelligent, ouvert et intégré, et le SpaceLogictm Insight-Sensor, un capteur six-en-un doté d'un système de comptage des personnes anonyme et en temps réel, changeront la donne en matière de décarbonisation des bâtiments. Avec ces ajouts, Schneider Electric continue de permettre à ses clients de réaliser jusqu'à 40 % d'économies d'énergie1 grâce aux solutions EcoStruxure Building.

Utiliser les données relatives aux bâtiments et l'automatisation pour produire des bâtiments zéro émission nette confortables

Les questions complexes des changements climatiques mondiaux et des mandats zéro émission nette renforcent les exigences relatives aux bâtiments, qui génèrent près de 40 % des émissions mondiales de CO 2 .2 EcoStruxure Building Operation 2022 et SpaceLogic Insight-Sensor offrent aux propriétaires de bâtiments et aux gestionnaires d'installations une visibilité granulaire via des systèmes de bâtiments ouverts et intégrés, et des dispositifs intuitifs de connexion et d'échange d'informations. Ces nouvelles offres fournissent également une souplesse d'adaptation et de réponse aux besoins des propriétaires, des occupants et de la société, aujourd'hui et à l'avenir. De plus, elles contribuent à concrétiser les promesses de l'Internet des objets, garantissant que les précieuses données relatives aux bâtiments soient accessibles, et puissent être normalisées, sécurisées et analysées pour une efficacité maximale et une maintenance préventive, basée sur l'intelligence artificielle et l'apprentissage machine.

« Schneider Electric est fière de prendre part à l'évolution de la technologie du bâtiment à une période charnière pour ce secteur. En fournissant ces nouvelles solutions de pointe, nous allons continuer à aider les propriétaires de bâtiments, gestionnaires d'installations et nos partenaires EcoXpert à faire face aux pressions croissantes auxquelles ils sont directement confrontés », affirme Andre Marino, vice?président principal, Digital Buildings. « Ces solutions ouvertes axées sur les données ajoutent de la souplesse et fournissent de l'information cruciale pour relever les défis intrinsèquement rigides de la construction de bâtiments. Relever ces défis est fondamental pour pouvoir répondre aux exigences des bâtiments modernes actuels et maintenir le nouvel équilibre entre le travail à distance et le temps passé au bureau ? les priorités allant de la création d'espaces sécurisés, sains et modulables destinés aux occupants à la protection de l'environnement face à la menace des changements climatiques. »

EcoStruxure Building Operation 2022 porte l'intégration de systèmes ouverts vers de nouveaux sommets

EcoStruxure Building Operation, qui fait partie de l'écosystème EcoStruxure Building, est une solution de gestion des bâtiments de nouvelle génération ouverte et modulable qui fournit aux gestionnaires de bâtiments et d'installations un centre de contrôle unique permettant de surveiller, gérer et optimiser des systèmes traditionnellement compartimentés. Elle permet l'intégration et l'échange bidirectionnels avec tout système ou dispositif tiers, sans confiner les données des clients à des langages ou codes propriétaires.

Pour atteindre l'objectif de zéro émission nette, les bâtiments doivent devenir plus numériques et électriques. Building Operation 2022 fournit une intégration et une visibilité simples, des données exploitables des micro-réseaux, des stations de charge pour véhicules électriques et des sources d'énergie renouvelable, ainsi que des systèmes CVC, d'électricité, d'éclairage, de sécurité, de protection incendie et autres, précédemment intégrés, avec l'objectif de créer des bâtiments durables, confortables et efficaces du point de vue énergétique et opérationnel.

Parmi les autres caractéristiques et avantages d'EcoStruxure Building Operation 2022 figurent :

Des options groupées évolutives d'octroi de licences logicielles rendant les solutions plus abordables pour des projets plus modestes du marché intermédiaire, et une nouvelle option de mise à jour d'assurance logicielle sur abonnement prenant en charge la modernisation du système

Des rapports et tableaux de bord pour l'utilisateur améliorés, y compris la gestion des alarmes, qui fournit des notifications et des informations claires sur les problèmes, avant qu'ils ne deviennent sources de perturbations

Pour les gestionnaires d'installations, les données techniques sont désormais plus simples à comprendre et à gérer

Un accès à un plus grand nombre de données, plus particulièrement avec la prolifération des dispositifs connectés à l'Internet des objets

Des caractéristiques de conformité et de cybersécurité à la fine pointe du secteur, y compris le nouveau BACnet /SC (Secure Connect), l'authentification unique (SSO) basée sur SAML 2.0, l'amorçage sécurisé du serveur d'automatisation SpaceLogic et le cryptage TLS 1.5.

Les capteurs SpaceLogictm Insight-Sensors permettent d'accroître le confort des occupants du bâtiment tout en en réduisant la consommation d'énergie

Schneider Electric présente également le SpaceLogic Insight-Sensor, un capteur avancé six-en-un fixé au plafond pour le comptage des personnes et le suivi de l'occupation, la luminosité, le son, la température et l'humidité dans une pièce ou une zone. Contrairement aux systèmes traditionnels de contrôle de la ventilation s'appuyant sur des horaires ou des niveaux de CO 2 , le SpaceLogic Insight-Sensor, qui utilise la technologie de comptage anonyme des personnes, répond à des changements précis en termes d'occupation des pièces en temps réel, pour assurer un approvisionnement optimal en air frais. L'intégration directe à EcoStruxure Building Operation permet de garantir un temps de réponse rapide sans frais supplémentaires de conception ou de commande.

Dès que de nouvelles personnes entrent dans la pièce, le capteur Insight-Sensor informe EcoStruxure Building Operation, qui en ajuste la ventilation de façon dynamique, réagissant rapidement avant que les conditions ne deviennent incommodes. De même, le capteur Insight-Sensor garantit la diminution de la consommation d'énergie pour le CVC ou l'éclairage, lorsque les pièces sont faiblement, ou pas du tout, occupées.

Le SpaceLogic Insight-Sensor offre les caractéristiques et avantages additionnels suivants :

Installation et commande rapides, avec intégration native via le contrôleur SpaceLogic RP-C, infrastructure IP permanente de la pièce, dans le cadre des solutions de pièces connectées EcoStruxure

Capacité à reconfigurer facilement le plan de chaque étage et les zones de travail, sur la base des modes d'utilisation des espaces disponibles

Contrôle à distance, signalisation et autres services aux occupants rendus via Bluetooth iBeacon et des applications tierces de balisage

Données granulaires relatives à la consommation énergétique et aux analyses de bien-être (température, luminosité, son) permettant d'obtenir les certifications de bâtiments LEED, WELL, BREEAM, Fitwel et autres

Découvrez comment les bâtiments de demain (#BuildingsOfTheFuture) vont vous aider à construire pour la vie (#BuildItForlife).

1 Jusqu'à 40 % d'économies d'énergie pour le client moyen d'EcoStruxure Building Operation (d'après l'analyse de 27 études de cas récentes), en comparaison avec une moyenne du secteur de 10-25 % avec un système courant de gestion de bâtiments de nouvelle génération (BMS) (source : American Council for Energy Efficiency Economy).

2 Architecture 2030, 2020

