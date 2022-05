Array nomme Alex Bertoldo au poste de directeur de l'exploitation





M. Bertoldo apporte à Array une expérience de classe mondiale en matière d'opérations et d'intégration.

TORONTO, 9 mai 2022 /PRNewswire/ -- Array Marketing (« Array »), le leader du marché des solutions de merchandising de bout en bout en magasin, a annoncé aujourd'hui qu'elle a nommé Alex Bertoldo au poste de directeur de l'exploitation, à compter du 9 mai 2022.

Alex occupait récemment le poste de vice-président des opérations pour SPX Corporation, un fournisseur mondial de produits et de technologies de haute technicité de plus de $1 milliard. Dans ce rôle mondial, Alex supervisait 10 sites de fabrication et travaillait avec les équipes pour améliorer l'efficacité opérationnelle, tout en s'engageant auprès des équipes des clients pour assurer leur satisfaction et leur croissance.

Avant cela, Alex travaillait chez IDEX Corporation, un fabricant de systèmes fluidiques et de produits d'ingénierie spécialisés, où il a occupé plusieurs postes mondiaux et a joué un rôle déterminant dans les transformations, les intégrations et le repositionnement de la stratégie de mise sur le marché d'une unité commerciale.

Chez Danaher Corporation, Alex a occupé divers rôles de direction au niveau mondial au cours de ses 11 années de carrière, à la fois dans le domaine des opérations et de l'innovation produit.

« Je suis ravi de rejoindre l'équipe d'Array, alors que nous continuons à développer nos solutions de produits et services innovants pour nos clients », déclaré Alex. « J'ai vraiment hâte de m'associer à nos équipes pour réaliser notre vision d'accroître la valeur que nous offrons à nos clients, alors que nous exécutons notre passionnante stratégie de croissance ».

« Je suis ravi d'accueillir Alex chez Array », a déclaré Steve Kremser, PDG d'Array. « Alex apporte à Array une riche expérience de leadership mondial dans toutes les facettes des opérations et de la chaîne d'approvisionnement, tout en ayant un fort esprit client et commercial. Alex a une grande expérience de la direction d'usines multisites et de la réalisation d'efficacités opérationnelles et d'une plus grande satisfaction des clients. L'expérience réussie d'Alex en matière de transformation, d'intégration et d'excellence d'exécution profitera grandement à Array et à nos clients. Je me réjouis de son partenariat dans le cadre de son mandat mondial. »

À propos d'Array

Array est le leader mondial des services, solutions et expériences de merchandising en magasin pour un grand nombre des détaillants et marques les plus emblématiques du monde. Depuis plus de 40 ans, les clients d'Array bénéficient d'une expérience inégalée grâce aux solutions créatives d'Array, à sa portée mondiale, à son leadership en matière de durabilité et à ses services clients exceptionnels. En bref, Array crée des expériences de vente au détail extraordinaires. Array a son siège social à Toronto, au Canada, et emploie plus de 1 800 personnes avec des opérations au Canada, aux États-Unis, au Mexique, en Chine, à Singapour, en Pologne, au Royaume-Uni, en France et en Allemagne.

