OANDA nommé partenaire marketing officiel des Red Bulls de New York





HARRISON, New Jersey, 9 mai 2022 /PRNewswire/ -- Les Red Bulls de New York ont annoncé aujourd'hui que la plateforme de trading forex, OANDA Corporation (« OANDA »), est devenue le partenaire officiel du club pour les écussons de maillot à partir de samedi 7 mai, lorsque les Red Bulls accueilleront les Portland Timbers à la Red Bull Arena. Ce partenariat pluriannuel est la première incursion dans le marketing sportif pour le leader mondial primé des services de trading en ligne.

Le logo de OANDA apparaîtra sur la manche droite du maillot et sera inclus sur certains vêtements du club.?Des maillots authentiques du club seront disponibles à l'achat dans certains points de vente au détail.?L'écusson sera également inclus dans la série de jeux vidéo EA Sports FIFA.

En plus des actifs des Red Bulls de New York, le partenariat s'étend au monde plus large de Red Bull, y compris les actifs expérientiels et de marque lors de certains événements et propriétés médiatiques Red Bull.

« Nous sommes ravis d'accueillir OANDA dans la famille Red Bull », a déclaré Marc de Grandpré, directeur général des Red Bulls de New York. « Nous sommes extrêmement fiers d'être le premier partenaire d'OANDA dans l'industrie du sport et nous sommes impatients d'accroître leur notoriété sur le marché grâce à notre partenariat unique et polyvalent. »

Gavin Bambury, président-directeur général d'OANDA, a déclaré : « C'est une excellente occasion de s'associer aux Red Bulls de New York, l'un des clubs les plus inspirants de la Major League Soccer. Nous avons hâte de célébrer leur succès sur le terrain et de présenter la marque et la plateforme de classe mondiale d'OANDA à de nouveaux publics. »

« Grâce à ce parrainage, nous continuons de bâtir notre réputation en tant que l'une des sociétés de commerce de détail les plus fiables et une plateforme primée permettant aux clients de négocier au mieux. Il faut un engagement unique et passionné pour réussir à atteindre des performances maximales dans le négoce des marchés et à encourager l'innovation pour nous améliorer constamment. C'est l'état d'esprit qu'OANDA partage avec les Red Bulls de New York. »

À propos des Red Bulls de New York

Les Red Bulls de New York sont l'une des 28 équipes de la Major League Soccer (MLS). Les RBNY, l'un des dix clubs à charte de la MLS, participent à la ligue depuis sa fondation en 1996. Les Red Bulls jouent des matchs à domicile à la Red Bull Arena (RBA) à Harrison, dans le New Jersey.?Les trois fois vainqueurs du Supporters' Shield de la MLS appartiennent à la société autrichienne de boissons Red Bull, qui a donné son nom à l'équipe. Les Red Bulls de New York offrent l'un des meilleurs programmes de développement du football pour les jeunes du pays, des partenariats de football locaux à New York et dans le New Jersey en passant par les écoles de développement régional et les équipes de la Red Bulls Academy.

À propos d'OANDA : de la start-up technologique à l'entreprise mondiale

Fondée en 1996, OANDA a été la première entreprise à partager gratuitement les données sur les taux de change sur Internet, en lançant une plateforme de négociation FX qui a contribué à l'essor du commerce des devises sur le Web cinq ans plus tard. Aujourd'hui, OANDA Global Corporation, qui comprend OANDA Corporation et d'autres filiales, fournit des services en ligne de négociation d'actifs multiples, des données et des analyses sur les devises à des clients particuliers et des entreprises mondiaux, ce qui démontre une expertise inégalée dans le domaine des échanges. Avec des entités réglementées sur neuf des marchés financiers les plus actifs du monde, OANDA Global Corporation reste déterminée à transformer tous les aspects de l'interaction avec le trading, permettant aux clients de négocier des indices du marché mondial, des marchandises, des bons du Trésor, des métaux précieux et des devises sur l'une des plateformes de négociation les plus rapides du marché.

Le trading à effet de levier en devises étrangères ou d'autres produits hors change sur marge comportent un niveau de risque élevé et peuvent ne pas convenir à tout le monde. Nous vous conseillons d'examiner attentivement si le trading est approprié pour vous à la lumière de votre situation personnelle. Vous risquez de perdre plus que ce que vous investissez. Les informations sur ce site sont de nature générale. Nous vous recommandons de demander des conseils financiers indépendants et de vous assurer de bien comprendre les risques avant de négocier. Le trading via une plateforme en ligne comporte des risques supplémentaires. Consultez notre section juridique.

OANDA Corporation est un négociant inscrit de Futures Commission et courtier de change au détail auprès de la Commodity Futures Trading Commission, ainsi qu'un membre de la National Futures Association. N° : 0325821. De plus amples informations sont disponibles à l'aide de la ressource NFA Basic.

#RaiseYourGame

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1812064/RedBulls_OANDA_OutOfStadium_Lockup_Horizontal.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1812065/RedBulls_OANDA_OutOfStadium_LockUp_Vertical_Transparent.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1812066/RBNY_OANDA.jpg

