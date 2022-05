HCL Technologies annonce l'acquisition de Confinale, spécialiste de la banque numérique et de la gestion de patrimoine





HCL Technologies UK Limited, filiale de HCL Technologies (HCL), a signé un accord définitif pour l'acquisition de Confinale AG, spécialiste suisse du conseil en banque numérique et en gestion de patrimoine et partenaire Premium d'implémentation des solutions Avaloq (leader en matière de solutions bancaires numériques). Cette acquisition stratégique permet à HCL de conforter sa présence à l'international sur le marché de la gestion de patrimoine, en mettant l'accent sur les capacités de conseil, de mise en oeuvre et de gestion des solutions de numérisation et d'intégration Avaloq.

Fondé en 2012, Confinale est le spécialiste du conseil en informatique dans des domaines spécialisés clés du secteur bancaire et de la gestion de patrimoine. Confinale dispose de l'un des plus grands groupes indépendants de spécialistes certifiés Avaloq en Europe. Ces spécialistes développent des produits et solutions en interne qui permettent d'accélérer la mise en oeuvre de la plateforme Avaloq. Confinale est l'une des quatre entreprises à avoir reçu le titre Premium Implementation Partner d'Avaloq. Depuis ses bureaux en Suisse, notamment à Zurich, Zoug et Genève, ainsi qu'à Düsseldorf et Londres, Confinale travaille avec de nombreuses banques et conseillers en patrimoine leaders du marché.

Cette acquisition confirme la stratégie HCL qui vise la création de capacités spécialisées dans des domaines verticaux et positionne l'entreprise comme un leader dans la mise en oeuvre et la gestion de la plateforme Avaloq. Cette acquisition s'appuie sur le partenariat mondial, récemment élargi, de HCL Technologies et Avaloq ainsi que sur l'acquisition de GBS, société allemande de conseil en informatique, en association avec apoBank en décembre dernier.

« Faire désormais partie de HCL ouvre un nouveau chapitre prometteur pour Confinale », a déclaré Roland Staub, PDG de Confinale. « Nous croyons fermement au besoin d'une expertise bancaire combinée à une compétence logicielle et pour ce faire, HCL est le partenaire idéal. Il s'agit d'un acteur mondial qui offre un héritage solide dans le secteur des services financiers. La portée de HCL nous permettra de poursuivre notre croissance et, en même temps, d'offrir à notre équipe de nouvelles opportunités d'apprentissage et d'innovation. »

« Le contexte actuel, dans lequel la gestion de patrimoine mondiale souffre de perturbations réelles, est une opportunité pour l'innovation technologique », a déclaré Rahul Singh, Président des services financiers et des opérations de processus numériques, HCL Technologies. « Cette acquisition renforce considérablement les capacités numériques de HCL Technologies en matière de gestion de patrimoine et d'actifs et étend notre présence au coeur du secteur mondial des banques d'investissement. Nous souhaitons la bienvenue à l'équipe de Confinale et sommes impatients de continuer à stimuler l'innovation dans le domaine de la banque numérique aux côtés d'Avaloq. »

« Chez Avaloq, nous nous réjouissons du rapprochement de deux de nos partenaires stratégiques clés » a déclaré Martin Greweldinger, Co-Chief Executive Officer, Avaloq. « HCL et Confinale ont toutes deux une grande connaissance du domaine des services financiers et une réelle compréhension de notre technologie. Ce partenariat nous sera véritablement bénéfique car Confinale offre de solides références en matière de mise en oeuvre. Confinale a d'ailleurs été récompensé comme meilleur partenaire de mise en oeuvre Avaloq en 2020 et 2021. Nous sommes convaincus que ce rapprochement contribuera à accélérer la transformation numérique du patrimoine pour nos clients d'une part, et à accroître le rythme d'adoption des produits et services d'Avaloq à l'échelle mondiale d'autre part. »

L'acquisition demeure assujettie aux conditions de clôture habituelles, qui devraient être finalisées en temps voulu.

