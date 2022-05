Ondo Protocol va vendre des tokens sur Coinlist





ROAD TOWN, Îles Vierges britanniques, 9 mai 2022 /PRNewswire/ -- Conformément à la mission de Ondo Protocol qui est de démocratiser l'accès à des services financiers sophistiqués, Nami Industries, une filiale d'Ondo Finance, lance sa première vente de tokens ONDO sur Coinlist. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 9 mai à 12 h UTC. La vente officielle, ouverte aux résidents de certaines juridictions seulement, commence le 12 mai, à 17 h (UTC).

Le token ONDO servira de token de gouvernance sous-jacent pour l'organisation autonome décentralisée (DAO) d'Ondo, qui constituera le système décentralisé de contrôle et d'incitation pour permettre à ceux qui apportent de la valeur à Ondo Protocol et à ses utilisateurs de devenir intendants du protocole. Au départ, le DAO lui-même sera le principal fournisseur des services bancaires d'investissement d'Ondo, mais pourra, au fil du temps, permettre à d'autres organismes, y compris d'autres DAO, de créer des produits sur la plateforme. Le DAO peut également distribuer des incitations sous forme de tokens ONDO pour récompenser ces créateurs.

La vente commence le 12 mai, à 17 h (UTC) avec une option publique :

Prix : 0,055 $ par token

0,055 $ par token Min/max : 100,00 $ min. ; 2 000,00 $ max.

100,00 $ min. ; 2 000,00 $ max. Période de blocage : Période de blocage de 12 mois à compter du 1er juin 2022 suivi par une période de libération de 6 mois (en plus d'une période de blocage mondiale qui peut être libérée par vote du DAO)

Période de blocage de 12 mois à compter du 1er juin 2022 suivi par une période de libération de 6 mois (en plus d'une période de blocage mondiale qui peut être libérée par vote du DAO) Offre : 400M

Le lancement de ce token représente une étape importante dans le processus de transfert du contrôle de Ondo Protocol à ses utilisateurs. Le protocole a clairement démontré un besoin non satisfait dans l'espace DeFi, s'établissant comme un pionnier dans l'espace Liquidity-as-a-Service. Avec sa croissance organique rapide malgré tous les programmes d'incitation, et des partenariats en direct avec plus de 10 DAO (dont Terra, Frax, et Fei), le protocole est maintenant prêt à laisser ses utilisateurs participer à sa gouvernance et à son administration.

Pour plus de détails sur la vente Coinlist, veuillez consulter cette page .

À propos de Ondo Protocol

Ondo Protocol est la première banque d'investissement décentralisée au monde. À l'instar d'une banque d'investissement traditionnelle, Ondo vise à devenir une plateforme qui met en relation ceux qui disposent de capitaux et ceux qui en ont besoin, en créant des produits financiers personnalisés (actions, obligations, produits structurés, produits dérivés, etc.) que les organisations peuvent proposer aux investisseurs afin de lever des fonds. Historiquement, ce travail a toujours été très manuel, coûteux et dépendant d'intermédiaires. La Finance Décentralisée (DeFi) présente cependant de nouvelles infrastructures et primitives financières pour permettre des activités de banque d'investissement qui sont automatisées, composables et accessibles à tous. Ondo se concentre sur la création d'un logiciel qui permet de trouver des investissements intéressants dans le paysage traditionnel et le DeFi, de reconditionner ces actifs dans des offres de risque/rendement faciles à comprendre, puis d'apparier et de proposer ces actifs aux investisseurs institutionnels et aux particuliers.

