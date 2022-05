BMO s'est classé au premier rang de l'étude comparative des nouvelles fonctionnalités de services bancaires mobiles au Canada d'Insider Intelligence de 2022





MONTRÉAL, le 9 mai 2022 /CNW/ - BMO s'est classé au premier rang dans l'étude comparative des nouvelles fonctionnalités de services bancaires mobiles au Canada d'Insider Intelligence de 2022. Le classement reflète la force de certaines nouvelles fonctionnalités offertes sur l'appli Services mobiles BMO, avec des notes maximales dans les catégories de la gestion de l'argent numérique, de la gestion des comptes et des alertes.

L'étude classe les sept plus grandes institutions financières canadiennes en fonction de leur actif, selon leurs nouvelles capacités en matière de services bancaires mobiles. Le pointage est pondéré pour refléter la valeur pour les clients d'après les résultats d'un vaste sondage de consommateurs mené auprès de plus de 1 600 utilisateurs de services bancaires mobiles.

« Cette reconnaissance de l'expérience de services mobiles de premier rang de BMO témoigne de notre volonté constante de répondre aux clients là où ils se trouvent en leur offrant des expériences numériques de premier plan qui les aident à améliorer leurs finances, s'est réjoui Ernie Johannson, chef, Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Groupe financier. Nos équipes s'engagent à innover en permanence pour rendre la gestion de l'argent plus pratique et répondre aux attentes des clients. »

Cette reconnaissance reflète l'investissement continu de BMO dans son expérience numérique, notamment les améliorations à l'expérience Mon info BMO, le lancement de la solution de vérification d'identité, l'inscription numérique automatisée et la capacité de réinitialiser ou de modifier un NIP de carte de crédit par le biais des Services bancaires en ligne ou mobiles.

La reconnaissance d'Insider Intelligence vient s'ajouter aux antécédents de BMO, reconnus par le marché, en matière d'innovation numérique. Par exemple, la solution SuiviArgent BMO a été reconnue par BAI lors de l'attribution des prix Global Innovation Awards 2020 et a remporté un prix Model Bank 2021 de Celent pour le bien-être financier et la transformation numérique de BMO a également été récompensée dans deux catégories lors des Business Transformation and Operational Excellence Industry Awards (BTOES) (prix de la transformation des affaires et de l'excellence opérationnelle dans l'industrie) de 2020.

BMO travaille avec rapidité et envergure pour faire progresser ses clients, libérer la puissance des capacités de ses employés et assurer la fidélité, la croissance et l'efficacité. Pour en savoir plus sur les services bancaires mobiles de BMO ou pour télécharger l'appli Services mobiles BMO, visitez le site https://www.bmo.com/principal/particuliers/vos-operations-bancaires/commencer/services-mobiles/.

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés ? la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 1,02 billion de dollars au 31 janvier 2022 et d'un effectif mobilisé et diversifié, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires par l'entremise de trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

À propos d'Insider Intelligence

Insider Intelligence ambitionne de devenir le plus important service de recherches au monde axé sur la transformation numérique. Sa mission est de fournir aux professionnels les données, les informations et les analyses nécessaires pour prendre des décisions fondées dans un monde numérique. Chaque année, Insider Intelligence produit près de 300 rapports, 7 000 tableaux, 1 500 lettres d'information et 200 prévisions dans les secteurs de la publicité, des médias et du marketing, des services financiers, des soins de santé, de la vente au détail et du commerce électronique. Insider Intelligence appartient au géant européen des médias Axel Springer S.E. et est né en 2020 de la combinaison d'eMarketer et de Business Insider Intelligence (BII).

