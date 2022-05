Université Concordia remporte le Défi éthique de CFA Societies Canada





Un Media Snippet accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante:

CFA Societies Canada Ethics Challenge

De gauche à droite et de haut en bas : Laura Tiberiu, Juliana Whamond, Hector Fernandez Ramirez

TORONTO, 09 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les membres de l'équipe de Université Concordia - John Molson School of Business ont démontré leur sens profond de l'éthique en remportant le titre de champion national dans le cadre du sixième Défi éthique de CFA Societies Canada. Les vainqueurs ont été annoncés au terme de la finale de la compétition virtuelle, le 6 mai 2022.

« Le fait de démontrer nos compétences en matière de leadership à un niveau national et d'établir des liens avec des professionnels chevronnés dans le domaine de l'investissement était excitant, tout comme l'était, bien sûr, le fait de remporter le championnat. Le Défi éthique de CFA Societies Canada a permis à mes coéquipiers et à moi de collaborer efficacement et d'aiguiser nos compétences en matière de prise de décision et de présentation. Il s'agit d'une expérience qui nous a mis au défi de résoudre des dilemmes éthiques réels, ce qui nous a permis d'apprendre à reconnaître et à gérer les zones grises en matière d'éthique, ainsi qu'à offrir des solutions innovantes. » a déclaré Hector Fernandez Ramirez, qui faisait partie de l'équipe gagnante de Université Concordia, en compagnie de Laura Tiberiu, Juliana Whamond.

Dans le cadre du Défi éthique de CFA Societies Canada, 24 équipes universitaires canadiennes devaient analyser et évaluer une étude de cas identique, dans le but de cerner les dilemmes éthiques qu'elle contenait, à la lumière du Code de déontologie et des normes de conduite professionnelle du CFA Institute..

Les équipes finalistes issues de cinq universités canadiennes se sont affrontées pour l'obtention du titre en présentant leur analyse d'une étude de cas et leurs recommandations devant un jury composé de professionnels titulaires de la désignation CFA. L'équipe gagnante et ses concurrents avaient 23 heures pour effectuer leur évaluation et leur interprétation d¹une deuxième étude de cas éthique avant de présenter leurs conclusions au jury.

« Cette année, près de 100 étudiants de partout au Canada ont été sensibilisés à de véritables défis éthiques qu'ils pourraient rencontrer au cours de leur carrière. Le Défi éthique vise à promouvoir la mission du CFA Institute, qui consiste à offrir des normes éthiques élevées, une formation et une excellence professionnelle, en préparant la prochaine génération de professionnels de la finance à utiliser les outils dont ils ont besoin pour évaluer de manière critique des dilemmes éthiques concrets et progresser face à ceux-ci, explique Ron Schwarz, CFA, président de CFA Societies Canada. Une fois de plus, nous avons été impressionnés par la qualité de l'esprit critique et du sens éthique démontrés tout au long du concours. »

Ouvert aux étudiants de niveau postsecondaire d'un océan à l'autre, le Défi éthique de CFA Societies Canada est conçu pour favoriser le développement des compétences en présentation, mettre en contact les professionnels de la finance émergents les plus brillants du Canada avec ceux qui travaillent déjà au sein de l'industrie, et établir un niveau élevé de prise de décision éthique pour ceux qui intègrent la profession de gestionnaire de placements.

Chaque membre de l'équipe gagnante est reparti avec une récompense en argent et un prix commémoratif de CFA Societies Canada. Un certificat de participation a également été remis à tous les participants du Défi éthique de CFA Societies Canada à l'occasion de la finale nationale. Pour en savoir plus sur le Défi éthique de CFA Societies Canada, veuillez consulter le site Web de CFA Societies Canada.

À propos de CFA Societies Canada

CFA Societies Canada est une collaboration des 12 associations canadiennes membres. Elle réunit ces organisations afin d'encadrer le secteur des placements au Canada en faisant la promotion des plus hautes normes d'éthique et d'intégrité professionnelles pour le bénéfice ultime de la société canadienne. Pour plus de renseignements, veuillez consulter www.cfacanada.org ou suivez-nous sur LinkedIn.

CFA® et Chartered Financial Analyst® sont des marques de commerce de CFA Institute.

