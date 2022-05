La Fondation CST accepte maintenant les demandes de subventions dans le cadre du Projet d'apprentissage de l'initiative Esprits inspirés de CST





TORONTO, le 9 mai 2022 /CNW/ - La Fondation CST a annoncé aujourd'hui qu'elle acceptait maintenant les demandes de subventions dans le cadre du Projet d'apprentissage de l'initiative Esprits inspirés de CST. La période de soumission des demandes débute aujourd'hui et se terminera le 10 juin 2022. Cette année, CST offrira 160 000 $ en subventions à des organisations communautaires d'un bout à l'autre du Canada centrées sur le leadership, l'inclusivité et d'autres qualités qui inspirent les élèves à se forger un avenir brillant.

Les aspirations et la planification pour les études postsecondaires commencent tôt dans la vie d'un enfant. Toutefois, l'accès à des possibilités d'apprentissage qui aident à préparer les élèves à réussir à l'école est souvent hors de portée pour les Canadiens à faible revenu. Pour favoriser un accès équitable à des expériences éducatives, le Projet d'apprentissage de l'initiative Esprits inspirés de CST verse des fonds à des organisations communautaires qui travaillent fort pour offrir à ces élèves des possibilités d'apprendre.

« Chaque année, nous sommes encouragés par l'enthousiasme et l'engagement que manifestent les organisations dans tout le Canada en offrant des programmes qui aident les jeunes d'aujourd'hui à réussir, dit Peter Lewis, vice-président de la Fondation CST. Alors que nous nous efforçons de rendre l'éducation accessible à tous les Canadiens, la Fondation est fière de soutenir des possibilités d'apprentissage pour ceux qui en ont le plus besoin. »

Le Projet d'apprentissage de l'initiative Esprits inspirés de CST favorise des activités qui améliorent les aptitudes et l'engagement sur le plan scolaire pour des élèves de familles canadiennes à faible revenu de la maternelle à la 12e année. Les programmes d'amélioration des aptitudes et de l'engagement sur le plan scolaire sont ceux qui aident des enfants à obtenir les notes, les compétences et la confiance en soi nécessaires pour réussir à l'école, en s'assurant que les élèves sont intellectuellement prêts et bien équipés pour poursuivre des études postsecondaires.

Les organisations peuvent présenter une demande ici pour obtenir une subvention de 5 000 $. Les demandes seront évaluées en fonction du besoin, du résultat attendu et de la viabilité du projet.

Depuis 2014, le Projet d'apprentissage de l'initiative Esprits inspirés de CST a décerné près de 1 million de dollars pour financer des activités d'apprentissage destinées à des enfants et des jeunes dans des communautés partout au Canada. CST continue d'être inspirée par l'engagement que ces organisations ont manifesté envers leurs enfants et leurs communautés.

À propos de la Fondation CST

La Fondation fiduciaire canadienne de bourses d'études (Fondation CST) est une organisation à but non lucratif dédiée à aider les familles canadiennes à accéder à l'éducation postsecondaire. Depuis plus de 60 ans, CST mène à bien sa mission grâce à ses initiatives de promotion et de philanthropie et par l'intermédiaire de ses deux filiales en propriété exclusive, Épargne CST inc. et CST Spark Inc. CST a aidé plus de 800 000 étudiants à réaliser leurs rêves en matière d'études postsecondaires. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la mission de CST, veuillez visiter le site fondationcst.ca.

