CAMILA CABELLO SERA EN TÊTE D'AFFICHE DE LA CÉRÉMONIE D'OUVERTURE DE LA FINALE DE LA LIGUE DES CHAMPIONS DE L'UEFA, PRÉSENTÉE PAR PEPSI MAX®





LA CHANTEUSE ET COMPOSITRICE À SUCCÈS, NOMINÉE AUX GRAMMY® AWARDS ET PLUSIEURS FOIS DISQUE DE PLATINE, SE PRODUIRA EN LIVE SUR LA SCÈNE PEPSI MAX® LE 28 MAI À PARIS LORS DE L'ÉVÉNEMENT SPORTIF ANNUEL LE PLUS REGARDÉ AU MONDE.

NEW YORK, 9 mai 2022 /PRNewswire/ -- #PLAYTOINSPIRE -- L'UEFA et Pepsi MAX® ont le plaisir de révéler que la chanteuse et compositrice Camila Cabello, sera en tête d'affiche de la 6ème cérémonie d'ouverture de la finale de la Ligue des champions de l'UEFA, présentée par Pepsi MAX®. L'interprète des hits « Bam Bam », « Señorita » et « Havana », occupera le devant de la scène pour lancer l'un des plus grands événements sportifs du monde et apporter l'énergie et l'ambiance de cette finale à des millions de téléspectateurs à travers le monde.

La cérémonie d'ouverture verra l'artiste réaliser un medley de ses meilleurs succès, en plus de nouveautés sorties de son troisième album studio, « Familia », très acclamé. La performance, d'une durée de cinq minutes offrira un spectacle de haute volée aux fans présents dans le stade et à domicile, en direct du Stade de France à Paris le samedi 28 mai. Une célébration à couper le souffle sur le thème du carnaval prendra vie à travers un superbe défilé de costumes, de danseurs et de musiciens..

« Je suis très heureuse d'être sur scène pour la finale de la Ligue des champions de l'UEFA à Paris ce mois-ci ! J'ai l'intention d'offrir un spectacle vraiment spécial, en réunissant l'esprit de mon héritage latin et un sentiment d'unité pour les amateurs de sport et de musique du monde entier - je suis impatiente ! », a commenté Camila Cabello.

Pour annoncer la performance de Camila, Pepsi MAX® a partagé une courte vidéo via sa chaîne YouTube, offrant un aperçu de ce à quoi les fans peuvent s'attendre à Paris. Dans ce clip, Camila est accompagnée d'un cortège d'animations joyeuses et de motifs floraux, qui s'inspirent du carnaval emblématique d'Oaxaca au Mexique. Des couleurs vibrantes ont été utilisées à dessein, pour canaliser le sentiment d'unité et célébrer les personnes de tous horizons qui se rassemblent, montrant comment le pouvoir de la musique et du sport peut unir à travers le monde.

Eric Melis, le Vice-président du marketing mondial de Pepsi®, a déclaré : « Pepsi MAX® travaille avec l'UEFA à la construction de la plateforme de la cérémonie d'ouverture depuis 2016. Nous sommes ravis de revenir sur scène cette année, en live, pour présenter Camila Cabello. Pepsi MAX® possède un long et riche héritage en matière de divertissement et le spectacle de cette année ne décevra pas. Nous apportons l'esprit 'Latina' de Camila à l'un des événements sportifs les plus attendus de l'année. »

Chaque année, la cérémonie d'ouverture voit certains des artistes musicaux les plus en vogue dans le monde se produire lors d'une performance électrisante, un spectacle à couper le souffle qui suscite l'engouement pour la finale de la Ligue des champions de l'UEFA, dans le plus pur style Pepsi MAX®. La cérémonie d'ouverture de 2022 ne fera pas exception et se déroulera sous l'égide de la marque internationale Pepsi, qui comprend Pepsi®, Pepsi Black® / MAX® et Diet Pepsi®.

Guy-Laurent Epstein, directeur marketing de l'UEFA, a commenté : « Nous sommes ravis de collaborer avec notre partenaire de longue date, Pepsi MAX®, à l'occasion d'une autre performance hautement divertissante, pour la cérémonie d'ouverture de la finale 2022 de la Ligue des champions de l'UEFA. Ces événements offrent toujours le parfait mélange du sport et de la musique, ce que nous savons que les fans aiment voir ? et Pepsi MAX® est le partenaire idéal pour nous aider à faire cela. Nous savons que Camila Cabello est l'une des artistes les plus populaires au monde et elle nous aidera à stimuler l'enthousiasme de nos fans pour la cérémonie d'ouverture en offrant un spectacle que les amateurs de football n'oublieront jamais. »

Camila fait également partie des nombreux talents musicaux et footballistiques qui vont soutenir l'appel #Football4Refugees, lancé par l'UNHCR, l'Agence des Nations unies pour les réfugiés, qui rassemble la communauté mondiale du football pour réunir des fonds pour les réfugiés à travers le monde. La semaine dernière, Pepsi MAX® a annoncé être la première marque mondiale à s'associer au UNHCR. La Fondation PepsiCo, branche philanthropique de PepsiCo, a fait don d'un million de dollars à #Football4Refugees. Avec cette dernière donation, PepsiCo et la Fondation PepsiCo ont apporté près de 15 millions de dollars à l'aide humanitaire pour soutenir les réfugiés dans le monde. Camila apportera son soutien en participant à « Pass It On », l'initiative sur les réseaux sociaux de la marque. La chanteuse publiera un court clip vidéo sur ses réseaux sociaux pour encourager ses abonnés à se mobiliser et à faire un don à la cause. Vous trouverez de plus amples informations sur https://donate.unhcr.org/global/en/football4refugees.

La cérémonie d'ouverture de la finale de la Ligue des champions de l'UEFA sera diffusée dans plus de 200 pays et territoires du monde entier, quelques minutes seulement avant le plus grand match de football européen. Les fans pourront regarder l'émission via leur diffuseur de télévision local et grâce aux chaînes officielles de l'UEFA, sur TikTok et YouTube.

Pour plus d'informations et pour des mises à jour sur la finale, suivez Pepsi MAX® sur Instagram et Twitter. Participez à la conversation en ligne avec #PlayToInspire.

POUR PLUS D'INFORMATIONS, CONTACTEZ :

[email protected]

À propos de PepsiCo

Chaque jour, dans plus de 200 pays du monde entier, les consommateurs apprécient les produits de PepsiCo. En 2020, le groupe a enregistré plus de 70 milliards de dollars de revenus annuels au niveau mondial, grâce à un large portefeuille varié de produits alimentaires et de boissons qui comprend

23 marques, dont Frito-Lay, Gatorade, Pepsi, Quaker, Sodastream, générant chacune un chiffre d'affaires annuel estimé à plus d'1 milliard de dollars.

Au coeur du groupe PepsiCo se trouve le projet Winning with Purpose qui traduit la vision de PepsiCo d'être le leader mondial des produits alimentaires et des boissons. Winning with Purpose reflète l'ambition de PepsiCo d'accélérer sa croissance de manière durable et d'insuffler de la responsabilité? dans toutes ses actions.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.pepsico.com

À propos de Camila Cabelllo

Camila Cabello, auteure-compositrice-interprète, actrice et activiste d'origine cubaine, nominée à de multiples reprises aux GRAMMY® Awards, certifiée Diamant, repousse les limites et les frontières de la musique populaire et culturelle. Elle a brisé un plafond après l'autre tout en entrant dans l'Histoire. Elle a notamment émergé en tant que « première femme hispanique à obtenir la certification Diamant de la RIAA » avec son hit numéro 1 du Billboard Hot 100, « Havana » [ft. Young Thug], qui se distingue également comme « la chanson faite par une artiste féminine la plus diffusée de tous les temps ». Elle a remporté des dizaines de prix, dont deux Latin GRAMMY® Awards, cinq American Music Awards et un Billboard Music Award. En 2018, son premier album complet, Camila, s'est imposé en première place du Billboard Top 200 et lui a valu un disque de platine. Il a reçu une nomination aux GRAMMY® dans la catégorie « Meilleur album pop vocal », alors que « Havana (Live) » a été présenté dans la catégorie « Meilleure performance pop solo ». Avec le succès du single triple platine « Never Be The Same », elle a encore marqué l'Histoire en tant que « première artiste à avoir jamais produit deux singles multi-format placés numéro un, avec les deux premiers singles d'un premier album ». En 2019, elle a fait équipe avec Shawn Mendes pour « Señorita ». Cet hymne plusieurs fois platine a été nominé pour le prix « Meilleure performance pop en duo/groupe » lors des GRAMMY® Awards. Son deuxième album studio, ROMANCE, est passé platine. Dans le sillage de cet album, elle serait la « première artiste féminine depuis Adele à occuper trois fois la première place des classements du Billboard Hot 100, Top 200, et Artist 100 ». De manière plus récente, Camila a fait sa déclaration artistique la plus importante, irrésistible et inimitable à ce jour avec son troisième album studio, Familia, sorti en avril 2022.

À propos de la Fondation PepsiCo

Créée en 1962, la Fondation PepsiCo, la branche philanthropique de PepsiCo, travaille et investit pour un système alimentaire durable et soutient diverses communautés engagées en ce sens. En collaboration avec des organisations à but non lucratif et des experts du monde entier, la Fondation PepsiCo s'efforce de contribuer à lutter contre la faim, à permettre une gestion de l'eau et des déchets qui soit responsable et à promouvoir l'entreprenariat. Elle s'efforce d'avoir un impact significatif en collaborant avec d'autres fondations, locales et internationales, engagées dans les mêmes causes que les siennes, pour que toutes ensemble elles aient un impact positif global.

À propos de #Football4Refugees

L'appel #Football4Refugees a été créé par le HCR pour unir la communauté mondiale du football dans la collecte de fonds essentiels pour fournir une aide humanitaire comme la protection, l'abri et d'autres éléments essentiels à la survie des réfugiés déplacés par les conflits et la persécution.

À propos du HCR

Le HCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, protège les personnes forcées de fuir leur foyer à cause des conflits et de la persécution. Elle travaille dans plus de 130 pays pour protéger des millions de personnes en leur apportant un soutien vital, en protégeant les droits fondamentaux de la personne et en les aidant à bâtir un avenir meilleur.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1812357/PEPSI_MAX_UCL_HERO_IMAGE.jpg

Communiqué envoyé le 9 mai 2022 à 08:32 et diffusé par :