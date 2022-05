Visa Canada rend hommage aux lauréates des subventions 2022 alors que l'optimisme croît pour les petites entreprises





S'appuyant sur le succès des éditions précédentes de son programme de subventions, Visa remet à dix autres entrepreneuses canadiennes une somme de 10 000 dollars canadiens chacune ainsi qu'un accompagnement professionnel afin de développer et accroître leurs activités

TORONTO, le 9 mai 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, Visa Canada a annoncé les 10 récipiendaires du troisième cycle de son programme canadien de subventions She's Next. Le programme She's Next soutient l'entrepreneuriat féminin, en stimulant la croissance et l'innovation, en octroyant à chaque bénéficiaire une subvention de 10 000 dollars canadiens et un an de formation professionnelle, en partenariat avec IFundWomen . Grâce au programme de subventions ainsi qu'au réseau de mentors et d'entreprises dirigées par des femmes d'IFundWomen, les lauréates auront accès à des fonds, à un encadrement et à des contacts pour les aider à développer leur entreprise.

Dans ce qui devait être une année de reprise économique, au sortir de la pandémie, moins de 50 % des entreprises au Canada ont terminé l'année 2021 en étant totalement ouvertes, sans aucune restriction. Les petites entreprises font néanmoins preuve d'un optimisme croissant, et plus de quatre sur cinq (86 %) se sentent optimistes quant à leur avenir une fois la pandémie terminée1. Cependant, près de la moitié (45 %) des entreprises canadiennes continuent d'avoir besoin d'une forme de financement2. Cela est particulièrement vrai pour un nombre croissant de femmes qui possèdent une entreprise3, et Visa s'efforce de les appuyer.

« Les femmes entrepreneures méritent le financement et le soutien nécessaires pour permettre à leurs entreprises de prospérer », a déclaré Stacey Madge, présidente et directrice nationale de Visa Canada. « Les entreprises dirigées par des femmes ont été touchées de manière disproportionnée par la pandémie, et nous espérons que notre soutien continu contribuera à renforcer l'optimisme croissant que nous observons. Les lauréates de cette année continuent d'incarner la créativité, la persévérance et la vision nécessaires à la réussite des propriétaires de petites entreprises. En plus d'être des innovatrices et des créatrices d'emplois à part entière, elles constituent un groupe de femmes inspirantes et diversifiées qui représente l'épine dorsale de notre économie »

Cette édition du programme de subventions She's Next couvre divers secteurs, de la mode à la beauté et le bien-être, en passant par l'éducation et les services sociaux, et chacun présente des offres uniques :

Beeja May , Toronto, ON : Beeja May est une boutique en ligne ayant pour mission de freiner le rythme effréné de la mode. Elle offre des options d'achat durables aux familles en proposant des vêtements, livres et accessoires usagés ou récupérés, tant pour les enfants que pour les femmes enceintes ou qui allaitent.

CASE , Toronto, ON : CASE permet aux entreprises de récupérer l'un des types de plastiques les plus populaires auprès des consommateurs, celui des contenants de plats à emporter. Grâce à un service de collecte en silo pour le plastique à usage unique, les récipients sont ensuite ramassés et triés localement pour être réutilisés et recyclés, ce qui permet de mettre en place un modèle d'économie circulaire.

Cooks Who Feed Inc. , Mississauga, ON : Cooks Who Feed est une entreprise à vocation sociale qui rassemble les amateurs de nourriture pour lutter contre la faim. L'entreprise produit des accessoires de cuisine de manière éthique, en redonnant des repas à ceux qui en ont besoin. Son produit vedette, des tabliers artisanaux, permet de fournir 100 repas pour chaque tablier vendu. Tous leurs textiles sont fabriqués à la main en Inde, où ils offrent un travail sûr et équitable à des femmes marginalisées.

Elleboxco Incorporated (dba Blume) , Surrey , C-B : Blume est la marque de référence en matière de traitement de l'acné, de soins de beauté et de protection de la peau. Elle crée des produits de soins pour la peau, le corps et les règles qui aident les consommatrices à se sentir à leur meilleur.

, C-B : Blume est la marque de référence en matière de traitement de l'acné, de soins de beauté et de protection de la peau. Elle crée des produits de soins pour la peau, le corps et les règles qui aident les consommatrices à se sentir à leur meilleur. Chaussures Maguire , Montréal, QC : Maguire conçoit des chaussures et des accessoires originaux, et collabore avec des fabricants triés sur le volet dans le monde entier pour les confectionner. Ses produits sont ensuite vendus directement aux clients, sur le Web, dans des boutiques éphémères et dans des magasins.

MFMG Cosmetics (Makeup For Melanin Girls) , Toronto, ON : MFMG est une marque de beauté communautaire qui crée des produits adaptés aux consommateurs multiculturels.

Sea Smart , Vancouver , C-B : Sea Smart a pour mission d'inspirer les enfants et de leur donner les moyens d'aimer et de protéger nos océans. Fondée par la Dre Elaine Leung , spécialiste de la biologie marine, Sea Smart propose des programmes éducatifs amusants et innovants comme des ateliers scolaires, des camps de vacances à la plage, des activités de nettoyage des berges et des programmes en ligne. Ces programmes visent à aider les enfants à développer leur curiosité et leur connexion avec la nature, tout en leur permettant de devenir des héros de l'océan.

Shivanesce Wellness Inc. , Vancouver , C-B : Yurn by Shivanesce est une boutique en ligne axée sur le bien-être, créée par une équipe de professionnelles de la santé mentale issues de communautés ethniques défavorisées. Grâce à ses produits, l'objectif de Yurn est de donner la priorité à l'éducation psychologique et aux stratégies de bien-être afin de placer les autosoins au coeur de la guérison dans notre vie quotidienne. Ils souhaitent bâtir une communauté informée et habilitée de défenseurs de la santé mentale.

Sitti Social Enterprise , Oakville, ON : Sitti est une marque de style de vie responsable qui s'engage à favoriser l'autonomie des communautés de réfugiés et de populations déracinées. Pour cela, elle leur offre des possibilités d'emploi à long terme et des formations de développement des compétences, dans le cadre d'une économie mondiale inclusive.

: Sitti est une marque de style de vie responsable qui s'engage à favoriser l'autonomie des communautés de réfugiés et de populations déracinées. Pour cela, elle leur offre des possibilités d'emploi à long terme et des formations de développement des compétences, dans le cadre d'une économie mondiale inclusive. Unika Swimwear, Toronto, ON : ?nika a été créée avec une vision bien précise : fournir des maillots de bain personnalisés de tailles XS-4XL afin de répondre aux besoins de tous, indépendamment de l'âge, de la forme ou de la taille. L'objectif est de donner à chacun une plus grande autonomie, en l'aidant à reconnaître et à apprécier sa propre individualité. Son principal objectif est de faire en sorte que chacun se sente en confiance dans un maillot de bain, ce qui devrait être le cas pour tous.

Depuis le début de l'année 2020, Visa a versé plus de 1,6 million de dollars US en subventions et en formations à des femmes du monde entier dans le cadre de son programme de subventions She's Next. Au Canada, Visa poursuit son engagement à travers son programme étendu de subventions canadiennes, et avec des initiatives comme le Centre pour les petites entreprises de Visa Canada. Celui-ci offre des programmes et des solutions pour aider les petites entreprises à accroître leur efficacité et leurs revenus par le développement du commerce électronique, des paiements numériques, du marketing et plus encore.

