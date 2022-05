Quelles solutions pour optimiser l’espace de votre intérieur ?





Vous vous sentez coincé dans vos pièces et vous souhaitez revoir votre aménagement intérieur ? Le recours aux travaux de redistribution des pièces et de redisposition des meubles se révèle nécessaire. Pour mener à bien ces tâches, voici quelques conseils importants à prendre en compte selon chaque pièce.

Le salon et la salle à manger

Loin de tout encombrement, le salon et la salle à manger doivent bénéficier d’une atmosphère agréable. Pour ce faire, préparez un canapé, un vidaxl meuble tv, un pouf ou encore un fauteuil. Il serait judicieux d’opter pour un canapé convertible, ce qui vous permettra d’accueillir aisément vos amis ou les membres de votre famille.

Si vous avez un penchant pour les salons Feng-shui, vous devrez disposer vos meubles de manière à permettre un aperçu global de la pièce dans n’importe quelle position.

Une table basse modulable pourra vous servir d’espace de repas. N’hésitez pas à y associer des chaises pliantes de qualité comme vidaxl chaise que vous pourrez ranger au besoin pour libérer de l’espace.

La cuisine

La cuisine reste l’endroit le plus fonctionnel de la maison et il faudra donc y maximiser les rangements. Entre meubles bas, meubles hauts et étagères, nous vous conseillons d’y installer le mobilier nécessaire pour mieux ranger vos ustensiles.

Pour vous faciliter les tâches culinaires, les plans de travail sont idéals. Si vous disposez d’une cuisine moins spacieuse, optez pour une table rabattable. Pour ce qui est de l’électroménager, vous pouvez miser sur des appareils intégrés ou compacts qui s’adaptent absolument à un cadre restreint.

La chambre

Pour l’aménagement de votre chambre, il faudra donner priorité au sommeil et à la relaxation. Adaptez vos meubles à la superficie de la pièce pour bénéficier de plus d’espace. Nous vous recommandons un lit double standard de dimensions 140x200 qui reste plus compact. L’espace disponible sous le lit peut vous servir à stocker vos affaires. Peu utilisée, la tête de lit quant à elle peut accueillir vos livres ou divers objets.

En lieu et place des grandes armoires pour vêtements, opter pour un placard coulissant ou encore des étagères fixées au mur. Pour finir, n’oubliez pas d’installer deux lampes de chevet pouvant se piloter de chaque côté du lit.

La salle de bain

Les salles de bain sont fréquemment exiguës et constituent des endroits souvent compliqués à agencer. Ici également, le mobilier doit être bien fonctionnel. À ce titre, le meuble colonne est une option parfaite, car il dispose d’une capacité de stockage considérable tout en étant compact. Optez aussi pour un miroir moins large et disposez une étagère dotée d’une porte —serviette en dessous de votre lavabo. Disposez un séchoir au plafond au-dessus de votre baignoire pour plus de praticité dans le séchage de votre linge.

Sur le plan sanitaire, les fabricants proposent une large gamme d’équipements de plus en plus compacts à retrouver sur le marché pour optimiser l’espace dans votre salle de bain. Quelles que soient ses dimensions, vous trouvez sans le matériel idéal pour l’aménager selon vos goûts et vos besoins.

Vous le savez désormais, pour gagner plus d’espace dans vos pièces, vous devez non seulement bien choisir les dimensions de vos meubles, mais recourir également à la bonne stratégie d’aménagement.

Communiqué envoyé le 9 mai 2022 à 08:19 et diffusé par :