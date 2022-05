5e édition de La marche du Grand défoulement : une foulée de solidarité





MONTRÉAL, le 9 mai 2022 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui marque le lancement de la 5e édition de La marche du Grand défoulement, au profit de la Fondation québécoise du cancer. De façon individuelle ou en équipe, la population est invitée à participer à ce mouvement festif et chaleureux afin de marcher et d'amasser des fonds pour soutenir encore plus de personnes atteintes ainsi que leurs proches à travers le Québec.

Cette année encore, Guylaine Tanguay, porte-parole bénévole de la Fondation, se mobilise et souligne l'importance de cet événement :

«?La marche du Grand défoulement, c'est une marche pour l'espoir, c'est une marche pour la vie. Inscrivez-vous en famille, entre amis, entre collègues, on a besoin de vous. »

Du 10 au 24 septembre, les participants uniront leurs pas dans les parcs de Montréal, Trois-Rivières, Québec, Gatineau et Granby, ainsi qu'à Rimouski (en partenariat avec l'Association du cancer de l'Est du Québec) pour profiter d'un moment de joie et célébrer le courage de tous ceux dont le cancer a bouleversé la vie.

Un objectif nécessaire

60 000 personnes reçoivent un diagnostic de cancer chaque année. Devant ce chiffre qui ne cesse de croître annuellement, la Fondation veut continuer d'être présente et encore plus proche de celles et ceux touchés par le cancer comme pour Peggy Bachman. «?Je marche pour montrer aux gens que malgré le cancer, on peut vivre de belles choses, qu'un soutien existe et qu'ils peuvent accéder à des services d'une diversité et d'une qualité exceptionnelles et ce, gratuitement », raconte-t-elle. Bénéficiaire de la Fondation et également directrice générale adjointe -- Qualité de vie de la Ville de Montréal, Peggy Bachman marchera en tant qu'ambassadrice en septembre prochain.

Depuis le lancement de La marche, plus d'un million de dollars ont été amassés. Une somme importante et essentielle qui permet à des milliers de Québécois de bénéficier d'une vaste gamme de services à la Fondation, qu'il s'agisse d'informations via la Ligne Info-cancer, de programmes de bien-être physique et de soutien psychologique ou d'hébergement grâce à ses 6 Centres à travers la province.

« Pour le 5e anniversaire de La marche, nous voulons atteindre un objectif de 400 000 $ afin d'assurer la pérennité et l'amélioration des services de la Fondation, accompagner et aider encore plus de Québécois touchés par le cancer. », souligne Marco Décelles, Directeur général de la Fondation.

À propos de la Fondation québécoise du cancer

Depuis plus de 40 ans, la Fondation québécoise du cancer consacre les fonds recueillis à soutenir au quotidien les milliers de Québécois atteints d'un cancer et leurs proches. Elle offre des programmes de bien-être physique et du soutien psychologique à travers ses Centres régionaux de Montréal, Québec, Sherbrooke, Gatineau, Trois-Rivières et Lévis, en plus de détenir le plus grand réseau d'hébergement de la province. Elle propose aussi de l'aide adaptée aux jeunes de 15 à 39 ans touchés par le cancer via son Programme à Félix. Enfin, par ses Services Info-cancer, la Fondation offre écoute, réponses et réconfort, partout au Québec.

Un Québécois sur deux fera face au cancer. Mais les deux auront besoin d'accompagnement. Nous sommes là pour les soutenir.

Services Info-cancer : 1 800 363-0063 | cancerquebec.com | #jemedéfoule

Fièrement accréditée Engagement qualité

