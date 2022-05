Les galeries de Sotheby's New York présentent DES OEUVRES D'ART MODERNE ET CONTEMPORAIN D'UNE VALEUR D'UN MILLIARD DE DOLLARS





Mettant en vedette :

La collection Macklowe

30 chefs-d'oeuvre de la plus importante collection de ce type

La vente aux enchères en soirée Modern

parmi les plus importantes jamais organisée

Vente aux enchères en soirée Contemporary

comprenant une offre exceptionnelle d'oeuvres d'artistes allemands;

met en vedette l'oeuvre de Georg Baselitz affichant la valeur estimée la plus élevée jamais mise aux enchères

La vente Now

dans laquelle le nombre de femmes artistes dépasse celui de leurs homologues masculins

NEW YORK, 9 mai 2022 /CNW/ - Alors que le marché de l'art se prépare à la plus grande saison qu'il ait jamais connue, le programme complet de la semaine de ventes aux enchères de mai de Sotheby's est dévoilé aujourd'hui au public dans son intégralité dans les galeries de Sotheby's New York.

D'une valeur totale estimée à un milliard de dollars, comparable à celle de la saison record de novembre dernier, l'exposition et les ventes reposeront en grande partie sur une vente aux enchères en soirée consacrée à 30 chefs-d'oeuvre de la collection Macklowe, l'une des plus importantes collections de ce type jamais mises sur le marché. La vente précédente d'oeuvres de cette collection, qui s'est tenue chez Sotheby's New York en novembre dernier, a permis de recueillir un montant record de 676,6 millions de dollars, ce qui en fait la vente la plus importante jamais organisée pour un seul propriétaire. L'offre de cette saison est tout aussi intéressante, avec des oeuvres essentielles de Gerhard Richter, Mark Rothko, Andy Warhol, Sigmar Polke, Willem de Kooning, et de nombreux autres. Voici les points forts de cette offre :

Un autoportrait monumental d'Andy Warhol (valeur estimée entre 15 et 20 millions de dollars). Ce portrait plus grand que nature peint en 1986, quelques mois avant la mort de Warhol en février 1987, a été exposé seulement deux fois auparavant.

monumental d'Andy Warhol (valeur estimée entre 15 et 20 millions de dollars). Ce portrait plus grand que nature peint en 1986, quelques mois avant la mort de Warhol en février 1987, a été exposé seulement deux fois auparavant. Une oeuvre importante et inédite de Mark Rothko datant de 1960, une année critique pour l'artiste (valeur estimée entre 35 et 50 millions de dollars).

datant de 1960, une année critique pour l'artiste (valeur estimée entre 35 et 50 millions de dollars). Le spectaculaire Seestück (Seascape) de Gerhard Richter (valeur estimée entre 25 et 35 millions de dollars), une oeuvre sublime qui reprend certains aspects des peintures photographiques de Richter et anticipe ses tendances abstraites.

La vente de la collection Macklowe sera suivie, le lendemain, par la vente aux enchères Modern Evening Auction - l'une des ventes les plus importantes de ce type jamais organisées par Sotheby's. La vente aux enchères comprend :

Un portrait révolutionnaire de Marie-Thérèse Walter réalisé par Pablo Picasso en 1932 fait ses débuts aux enchères (valeur estimée à plus de 60 millions de dollars).

en 1932 fait ses débuts aux enchères (valeur estimée à plus de 60 millions de dollars). L'une des plus belles oeuvres de Claude Monet représentant Venise (valeur estimée à environ 50 millions de dollars).

représentant (valeur estimée à environ 50 millions de dollars). Le chef-d'oeuvre expressionniste Nile, de Philip Guston (valeur estimée entre 20 et 30 millions de dollars, la somme la plus élevée pour une oeuvre de l'artiste à ce jour).

(valeur estimée entre 20 et 30 millions de dollars, la somme la plus élevée pour une oeuvre de l'artiste à ce jour). Clairière (The Glade), l'un des plus grands paysages jamais peints par le père de l'art moderne, Paul Cézanne (valeur estimée entre 30 et 40 millions de dollars).

Les ventes aux enchères en soirée Now et Contemporary viendront couronner les offres de prestige de la semaine. La première marque un tournant décisif pour les femmes artistes, qui, avec leurs homologues plus tard dans la vente, représentent un pourcentage sans précédent de 60 % de l'offre totale. La vente Contemporary, quant à elle, mettra en lumière le travail de l'un des artistes vivants les plus célèbres d'Allemagne, Georg Baselitz, avec une offre de quatre oeuvres majeures, dont aucune n'est apparue sur le marché auparavant. Parmi elles, Falle [Trap] , l'une des célèbres toiles « Hero » de l'artiste (valeur estimée entre 8 et 12 millions de dollars, soit la somme la plus élevée jamais attribuée à une oeuvre de l'artiste)

Voici d'autres points forts des deux ventes :

Une peinture du Pape par Francis Bacon , dévoilée pour la première fois lors de la rétrospective historique de l'artiste en 1971 (valeur estimée entre 40 et 60 millions de dollars).

, dévoilée pour la première fois lors de la rétrospective historique de l'artiste en 1971 (valeur estimée entre 40 et 60 millions de dollars). Une sérigraphie d'Elvis par Andy Warhol datant de 1963 (valeur estimée entre 15 et 25 millions de dollars), un paradigme historique du Pop Art créé un an après que Warhol ait perfectionné sa technique de sérigraphie caractéristique.

datant de 1963 (valeur estimée entre 15 et 25 millions de dollars), un paradigme historique du Pop Art créé un an après que Warhol ait perfectionné sa technique de sérigraphie caractéristique. L'oeuvre dynamique « Beauty Examined » de Kerry James Marshall , vendue au profit de l'université de Loma Linda (valeur estimée entre 8 et 12 millions de dollars).

, vendue au profit de l'université de Loma Linda (valeur estimée entre 8 et 12 millions de dollars). L'hommage d'Ed Ruscha à sa Californie bien-aimée : « Cold Beer Beautiful Girls » (valeur estimée entre 15 et 20 millions de dollars), un exemple des peintures textuelles archétypes de l'artiste.

à sa Californie bien-aimée : « Cold Beer Beautiful Girls » (valeur estimée entre 15 et 20 millions de dollars), un exemple des peintures textuelles archétypes de l'artiste. « Untitled » de Cy Twombly , peinte en 1969 (valeur estimée entre 40 et 60 millions de dollars), une oeuvre à grande échelle qui a marqué le retour de l'artiste à New York et le passage à son style monochromatique caractéristique.

, peinte en 1969 (valeur estimée entre 40 et 60 millions de dollars), une oeuvre à grande échelle qui a marqué le retour de l'artiste à et le passage à son style monochromatique caractéristique. « Birmingham » de Simone Leigh , lauréate du Lion d'or de la Biennale de Venise cette année (valeur estimée entre 150 000 $ et 200 000 S).

Les oeuvres seront exposées au public dans les galeries de Sotheby's New York à partir dès le vendredi 6 mai. Pour en savoir plus, cliquez ici

SOURCE Sotheby's

Communiqué envoyé le 9 mai 2022 à 07:46 et diffusé par :