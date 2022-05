Deux projets réalisés par Alithya sont en lice pour des prix OCTAS au Québec





MONTRÉAL, le 9 mai 2022 /CNW Telbec/ - Alithya (TSX: ALYA) (NASDAQ: ALYA) est heureuse d'annoncer que le travail de ses équipes chevronnées sera à l'honneur lors de la 35e édition du prestigieux concours des OCTAS organisé par le Réseau Action TI.

Chaque année, le jury et le public couronnent les projets qui mettent à profit les technologies de l'information et le numérique dans la province du Québec.

Une Fabrique aux automatisations qui livre de la valeur aux clients de la Banque Nationale

La Fabrique aux automatisations de la Banque Nationale est en lice pour deux OCTAS : le prix Coup de coeur du public ainsi que dans la catégorie « Transformation des processus - Grandes entreprises ».

Alithya est heureuse d'avoir travaillé main dans la main avec la Banque Nationale à la création de la Fabrique aux automatisations qui permet à l'une des plus grandes institutions financières du Canada d'automatiser ses processus en infrastructures et pour ses opérations. Les automatisations créées permettent dorénavant à la Banque Nationale d'amorcer la création d'efficience pour entraîner une amélioration continue. En effet, les efficiences sont redistribuées vers la transformation numérique, la migration vers le nuage et la virtualisation de leur écosystème. Alithya est également ravie d'avoir contribué à la mise en place de l'Académie aux automatisations qui permet aux employés de la Banque Nationale d'orienter plus rapidement leurs compétences vers celles du futur.

Voir la vidéo de présentation : https://www.actionti.com/wp-content/uploads/2022/05/Video-Fabrique-aux-automatisations.mp4

BénéClic : une application mobile conviviale pour le service des bénévoles du CHU Ste-Justine

L'application BénéClic du Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine à Montréal (CHU) est, elle aussi, dans la course pour être couronnée dans deux catégories : le prix Coup de coeur du public ainsi que dans la catégorie « Culture et société ».

Alithya est enthousiaste d'avoir créé l'application BénéClic pour le CHU afin d'optimiser les moments heureux que peuvent vivre les enfants malades en leur offrant un jumelage rapide à des bénévoles selon leurs intérêts, qui se faisait auparavant en appelant ou en passant au bureau du service bénévole. Le succès du projet BénéClic repose en grande partie sur la communication entre les équipes d'Alithya et du service bénévole du CHU Sainte-Justine. En effet, l'application devait offrir une expérience conviviale facilement utilisable par des utilisateurs de tous les âges. Une application web a également été développée par Alithya pour le personnel de l'hôpital afin qu'ils puissent eux aussi adresser des demandes de bénévoles et voir en temps réel les demandes associées à leurs patients.

Ces deux projets réalisés par Alithya sauront s'ils sont couronnés le 8 juin 2022 à Montréal.

À propos d'Alithya

Alithya est un chef de file en stratégie et transformation numérique en Amérique du Nord qui emploie 3 600 professionnels dédiés et hautement qualifiés au Canada, aux États-Unis et à l'international. La stratégie d'Alithya est fondée sur un plan de croissance interne accélérée et d'acquisitions complémentaires pour créer un chef de file mondial. L'offre intégrée de la Société repose sur quatre piliers d'expertise : les stratégies d'affaires, les solutions infonuagiques d'entreprise, les services applicatifs, ainsi que les données et l'analytique.

