GESTION D'ACTIFS PICTON MAHONEY LANCE UNE NOUVELLE SOLUTION DE PLACEMENT AFIN D'AIDER LES INVESTISSEURS CANADIENS À COMPOSER AVEC LA HAUSSE DES TAUX D'INTÉRÊT, L'INFLATION ET LA VOLATILITÉ DES MARCHÉS BOURSIERS





Gestion d'actifs Picton Mahoney (« Picton Mahoney ») annonce aujourd'hui le lancement du nouveau Fonds alternatif fortifié alpha Picton Mahoney (le « Fonds alternatif alpha »). Le Fonds offrira cinq catégories de parts, soit les catégories A, F, FT et I et les parts de FNB. Les parts de FNB seront négociées à la Bourse de Toronto dès aujourd'hui (symbole boursier PFAA). Les parts des catégories A, F, FT et I du Fonds ont été lancées le 3 mai 2022 et sont offertes au public sous forme de titres de fonds communs de placement classiques.

« Les placements traditionnels sur les marchés des actions et des titres à revenu fixe servent bien les investisseurs depuis 30 ans », déclare David Picton, président et chef de la direction de Picton Mahoney. « À l'avenir, toutefois, nous croyons que ces placements généreront probablement des rendements plus faibles que ceux auxquels les investisseurs s'attendent, compte tenu de la hausse des rendements au cours des dernières années et de la nécessité pour les banques centrales d'éliminer les mesures d'assouplissement excédentaires du système financier. »

Le Fonds alternatif fortifié alpha Picton Mahoney est un fonds alternatif liquide dont l'objectif est d'offrir aux porteurs de parts une plus-value du capital à long terme soutenue et un taux de rendement ajusté au risque attrayant. Le Fonds alternatif alpha intègre l'approche Fortified Investingtm exclusive de Picton Mahoney ? une technique fondée sur des règles et axée sur la gestion du risque par l'atténuation du risque de baisse et la recherche d'une croissance à long terme, quelles que soient les conditions du marché.

« Notre plus récente offre de fonds alternatifs est conçue pour les investisseurs qui recherchent un placement permettant de diversifier davantage les portefeuilles d'actions et d'obligations traditionnels », précise M. Picton. « Elle propose une exposition aux actions neutres au marché, à des situations spéciales sur les marchés des titres de créance et à des stratégies d'arbitrage de fusions d'une manière rentable en capital. Le Fonds vise à générer des rendements non corrélés qui peuvent également concurrencer les rendements offerts sur les marchés boursiers. »

Nom du Fonds Objectif de placement Symbole de la catégorie FNB Code du Fonds, catégorie A Code du Fonds, catégorie F Code du Fonds, catégorie FT Fonds alternatif fortifié alpha Picton Mahoney L'objectif de placement du Fonds alternatif fortifié alpha Picton Mahoney est de procurer aux porteurs de parts une plus-value du capital à long terme constante et un taux de rendement ajusté au risque attrayant. PFAA PIC 3350 PIC 3351 PIC 3353

Pour en savoir plus sur l'ensemble des fonds de Picton Mahoney, veuillez consulter le site Web à l'adresse www.pictonmahoney.com.

À propos de Picton Mahoney

Gestion d'actifs Picton Mahoney se spécialise dans les solutions de placement différenciées et la gestion de la volatilité fondée sur des règles. Picton Mahoney aide ses clients à solidifier leurs portefeuilles grâce à l'expérience acquise au cours de différents cycles du marché et dans diverses conjonctures de placement.

Fondée en 2004 et appartenant entièrement à ses employés, Picton Mahoney est une société de portefeuille spécialisée qui gère un actif de plus de 9,5 milliards de dollars canadiens (au 30 avril 2022). L'entreprise a innové en mettant les principes et les pratiques de placement de couverture authentique au service des investisseurs canadiens. Elle offre une gamme complète de solutions de placement, dont des fonds communs de placement et des fonds alternatifs, aux investisseurs institutionnels et particuliers partout au pays.

Un placement dans un fonds commun de placement peut donner lieu à des commissions de vente, des commissions de suivi, des frais de gestion, des frais liés au rendement et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et leur rendement passé ne se répète pas forcément. Les titres des fonds communs de placement alternatifs ne peuvent être achetés que par l'intermédiaire d'un courtier inscrit et ne sont offerts que dans les territoires où la loi en autorise la vente.

