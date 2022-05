/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - LE MINISTRE LAMETTI FERA UNE ANNONCE DE FINANCEMENT/





OTTAWA, ON, le 6 mai 2022 /CNW/ - L'honorable David Lametti, C.P., c.r., ministre de la Justice et procureur général du Canada, l'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté et député de Nova-Centre (Nouvelle-Écosse), et l'honorable Andy Fillmore, député d'Halifax (Nouvelle-Écosse), feront une annonce de financement concernant le soutien aux victimes d'actes criminels en Nouvelle-Écosse. Ils seront accompagnés de l'honorable Brad Johns, ministre de la Justice et procureur général de la Nouvelle-Écosse.



Date : Le lundi 9 mai 2022







Heure : 10 h 15 (HA)







Les représentants des médias qui souhaitent participer doivent s'inscrire d'avance par courriel à [email protected], en indiquant leur nom et le bureau de presse qu'ils représentent. Le lien MS Teams sera fourni aux personnes inscrites.

