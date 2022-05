Invitation aux médias - Un plan ambitieux et innovant pour réinventer le réseau scolaire et mettre fin à l'école à trois vitesses





MONTRÉAL, le 9 mai 2022 /CNW Telbec/ - École ensemble dévoilera son Plan pour un réseau scolaire commun, un vaste projet visant à assurer l'égalité des chances en éducation. Fruit de deux ans de travail et de réflexion, ce projet pragmatique, ambitieux et innovant, démontre qu'il est possible de mettre fin à la concurrence en éducation par laquelle des écoles peuvent choisir leurs élèves tout en étant subventionnées en grande partie par tous les contribuables.

QUI

Stéphane Vigneault, coordonnateur, École Ensemble

Claude Lessard, président du conseil d'administration, École Ensemble

François Delorme, économiste, Université de Sherbrooke

Anne-Marie Boucher, vice-présidente, École Ensemble

QUOI

Lancement du Plan pour un réseau scolaire commun

Dévoilement de deux sondages

Carte de la répartition scolaire articulée sur de l'intelligence artificielle

QUAND

Lundi 9 mai 2022

10 h

Maison du développement durable

Salle Sainte-Catherine

50, Sainte-Catherine Ouest, Montréal

(Diffusion aussi sur Zoom)

À propos de École ensemble

Fondé par des parents d'élèves en juin 2017, École ensemble anime un espace de réflexion et de mobilisation afin que le Québec se dote d'un système d'éducation équitable en mettant fin à la discrimination scolaire causée par les réseaux privé subventionné et public sélectif.

Note : La conférence de presse sera diffusée simultanément sur la plateforme Zoom. Aucune entrevue ne sera possible via Zoom. Veuillez contacter le relationniste pour obtenir le code d'accès et pour toute demande d'entrevue.

Source :

Stéphane Vigneault, coordonnateur, École ensemble

SOURCE École ensemble

