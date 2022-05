Projet visant à favoriser le vieillissement actif - Le gouvernement du Québec accorde un soutien financier de 100 000 $ à la Municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu





SAINT-MARC-SUR-RICHELIEU, QC, le 9 mai 2022 /CNW Telbec/ - La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Andrée Laforest, ainsi que le ministre de la Justice, ministre responsable de la région de la Montérégie et député de Borduas, Simon Jolin-Barrette, annoncent qu'un montant de 100 000 $ est octroyé à la Municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu pour son projet d'amélioration de l'accessibilité au complexe municipal.

Ce projet s'inscrit dans le cadre de l'appel de projets du Programme d'infrastructures Municipalité amie des aînés (PRIMADA), qui vise à soutenir des initiatives qui favorisent le vieillissement actif au sein de la communauté. Les dossiers admissibles concernent la réalisation de petits travaux de construction, de réfection ou d'agrandissement d'infrastructures.

Le projet de la Municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu consiste à démolir des murs et des cloisons ainsi qu'à effectuer l'aménagement intérieur et extérieur du complexe municipal. La construction d'un vestibule, l'installation de portes, de fenêtres et d'un ascenseur ainsi que la pose de nouveaux revêtements de plancher sont aussi prévues. Le projet inclut également la réfection du pavage et l'aménagement paysager du terrain adjacent à l'entrée, en plus de quelques travaux d'isolation, de plomberie et d'électricité.

Citations :

« Le PRIMADA est un programme qui vient soutenir les communautés dans leur volonté de créer des environnements plus accueillants et inclusifs pour les personnes aînées. Cette démarche cruciale permet de favoriser l'épanouissement de ces personnes qui constituent un apport remarquable à la richesse de notre société. Je remercie la population de Saint-Marc-sur-Richelieu d'avoir à coeur de travailler avec nous en ce sens car, tous ensemble, nous pouvons changer les choses. »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

« Avec son projet, la Municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu contribue au dynamisme de sa collectivité en permettant aux aînés et aux personnes à mobilité réduite d'accéder au bâtiment municipal de façon sécuritaire. Notre gouvernement est heureux de soutenir les communautés dans l'amélioration de leurs infrastructures afin de faciliter le quotidien de tous leurs citoyennes et citoyens. Ces projets ont des retombées concrètes dans la vie de plusieurs personnes, et j'en suis fière. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« En facilitant la vie de ses personnes aînées, la Municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu illustre sa volonté de voir l'ensemble de ses citoyens prendre une part active à la collectivité. Nous remercions tous ceux et celles qui se sont impliqués dans ce projet. Leur proactivité et leur solidarité envers la communauté méritent d'être soulignées. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice, ministre responsable de la région de la Montérégie et député de Borduas

Faits saillants :

Le PRIMADA est un programme conjoint du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et du Secrétariat aux aînés du ministère de la Santé et des Services sociaux.







Rappelons que plus de 1 000 municipalités et MRC regroupant 93,5 % de la population québécoise participent à une démarche Municipalité amie des aînés, laquelle vise l'adaptation des politiques, des infrastructures et des services municipaux au vieillissement de la population, en fonction d'une vie plus longue et plus active. Cette démarche applique le concept de vieillissement actif préconisé par l'Organisation mondiale de la santé, en vue d'optimiser les possibilités de participation sociale, de vieillissement en santé et de création de milieux de vie sains, sécuritaires et accueillants pour les personnes aînées.

Le 14 avril dernier était lancé un premier appel de projets dans le cadre du nouveau Programme d'infrastructures municipales pour les aînés (PRIMA). Ainsi, jusqu'au 15 juin 2022, les Municipalités amies des aînés (MADA) peuvent soumettre des projets visant à soutenir les communautés dans leur adaptation au vieillissement de la population.

Lien connexe :

Pour plus d'information sur le programme, consultez le www.quebec.ca/mada.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Communiqué envoyé le 9 mai 2022 à 07:00 et diffusé par :