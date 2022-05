Huit millions de fois merci aux infirmières et infirmiers





Semaine de la profession infirmière

MONTRÉAL, le 9 mai 2022 /CNW Telbec/ - À l'occasion de la Semaine de la profession infirmière, du 9 au 15 mai, l' Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) lance un vaste mouvement de reconnaissance. Le grand merci offre l'occasion à toute la population québécoise de remercier les infirmières et infirmiers par des témoignages et des signatures.

« Nous avons l'ambition de créer la plus grande carte de remerciements jamais produite! Les infirmières et infirmiers jouent un rôle essentiel dans le réseau de la santé et des services sociaux. Leur expertise unique est indispensable et mérite d'être reconnue à sa juste valeur. Valorisons tous ensemble cette profession, qui compte en ses rangs plus de 82 000 membres », souligne le président de l'OIIQ, Luc Mathieu.

Les infirmières et infirmiers sont au coeur des soins de santé de qualité et sécuritaires offerts à la population québécoise. Depuis plus de deux ans, la pandémie a mis en lumière toute l'importance de cette profession, de même que les nombreux défis à relever.

Reconnaître l'expertise infirmière

Chaque année, la Semaine de la profession infirmière est l'occasion de mettre en lumière l'expertise infirmière et de célébrer celles et ceux qui, au quotidien, veillent de façon exceptionnelle à la santé de la population.

Pour cette 29e édition, l'OIIQ invite les quelque 8 000 000 de Québécois à poser un geste de remerciement en participant activement à la campagne de reconnaissance. Chacun peut ajouter son nom à la grande carte virtuelle destinée à toute la communauté infirmière et rédiger un message de soutien en visitant legrandmerci.ca.

À propos de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec

L'OIIQ est le plus grand ordre professionnel dans le domaine de la santé au Québec. Il est régi par la Loi sur les infirmières et les infirmiers et par le Code des professions. L'OIIQ est également guidé par ses valeurs de gouvernance que sont la confiance, la bienveillance, le respect et l'équité. Il compte plus de 82 000 membres et quelque 16 000 personnes dans un parcours d'admission à la profession. Sa mission est d'assurer la protection du public par et avec les infirmières et infirmiers, tout en veillant à l'amélioration de la santé des Québécois. L'OIIQ a également pour mandat d'assurer la compétence et l'intégrité des infirmières et infirmiers du Québec ainsi que de contribuer à la promotion d'une pratique infirmière de qualité.

Banque d'images

L'OIIQ met à la disposition des médias une banque d'images montrant des moments du quotidien des infirmières et infirmiers captés sur le vif, où l'expertise se perçoit en un regard. Ces photos libres de droits, avec mention de l'OIIQ en crédit, sont disponibles à oiiq.org/banque.

