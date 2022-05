Shippeo lance la solution Carbon Visibility et apporte de nouvelles fonctionnalités avancées sur Ocean et Road Visibility





Shippeo, un leader de la visibilité globale et multimodale du transport, a annoncé aujourd'hui de nouvelles fonctionnalités et améliorations majeures de sa plateforme, dans le cadre du lancement de sa nouvelle version ?Printemps 2022'. Les mises à jour se concentrent sur la satisfaction client, les nouvelles innovations, la performance et la réponse aux besoins changeants du marché. Un nouveau calculateur d'émissions de CO2 fournit des informations essentielles sur les émissions de carbone et autres gaz à effet de serre provenant du transport et de la distribution de la supply chain pour les chargeurs, les prestataires de services logistiques et les transporteurs. Le suivi des conteneurs à l'aide de la solution Ocean Visibility de Shippeo est désormais plus rapide et plus facile grâce à une nouvelle expérience utilisateur et de puissantes capacités de monitoring. Les changements d'ergonomie permettant de gagner du temps, les améliorations de la qualité des données et les avancées en matière de précision des ETAs sont apportées au produit de l'entreprise leader du marché, Road Visibility. Enfin, la performance et la scalabilité de la plateforme Shippeo sont améliorées par la migration vers Google Cloud et Snowflake.

"La dernière version de la plateforme lancée au Printemps regorge de nouvelles fonctionnalités et possibilités pour les clients", explique Anand Medepalli, Chief Product Officer chez Shippeo, "notamment une toute nouvelle offre Carbon Visibility permettant de calculer avec précision les émissions de CO2 et autres gaz à effet de serre de chaque expédition. Des améliorations majeures ont également été apportées à nos solutions de visibilité du transport maritime et routier. Nous faisons évoluer notre plateforme non seulement pour répondre aux besoins de nos clients aujourd'hui, mais aussi pour résoudre les problèmes de la supply chain de demain. C'est la première mise à jour d'un nouveau cycle de mises à jour semestrielles de la plateforme Shippeo au Printemps et à l'Automne, symbolisant une évolution vers des mises à jour plus régulières et structurées. Cette constance et cet élan nous aideront à garder une longueur d'avance par rapport à nos concurrents et à continuer d'offrir l'expérience de plateforme de visibilité en temps réel la plus innovante pour les utilisateurs, des capacités plus puissantes pour augmenter la productivité et une meilleure qualité des données pour améliorer le retour sur investissement pour nos clients."

Une vision précise et consolidée des émissions de CO2 pour les chargeurs et les transporteurs

La solution Carbon Visibility offre aux chargeurs et aux prestataires de services logistiques une vue consolidée des émissions de CO2 pour les activités de transport et de distribution en amont et en aval sur un seul et même outil. La solution apporte également un certain nombre de nouvelles fonctionnalités pour aider les entreprises à mesurer les progrès vers leurs objectifs de durabilité. Les transporteurs peuvent également bénéficier de cette nouvelle offre Carbon Visibility, leur permettant d'éviter le travail manuel chronophage auquel ils sont aujourd'hui confrontés pour calculer les émissions pour le compte de leurs clients. Les transporteurs peuvent désormais utiliser Shippeo pour générer instantanément des rapports sur les émissions de CO2, ce qui devrait leur permettre d'allouer plus facilement les émissions de CO2 d'un seul véhicule à plusieurs clients dans le cas de scénarios LTL/groupage en fonction des règles commerciales définies. Le calculateur de Shippeo suit la méthodologie GLEC et est conforme à la norme EN 16258 et au protocole GHG.

Un suivi avancé des conteneurs pour le frêt maritime

Des améliorations majeures apportées à la solution Ocean Visibility aideront les responsables supply chain et transport à suivre et à gérer les expéditions de conteneurs de manière plus productive, avec de nouvelles fonctionnalités et une expérience utilisateur repensée, notamment :

Des informations plus détaillées sur les événements concernant les conteneurs avec de nouveaux jalons basés sur l'AIS et un géorepérage précis

Une page de détail de commande remaniée affichant toutes les informations de suivi pertinentes des conteneurs

La capacité à identifier les écarts par rapport aux informations de statut fournies par les transporteurs maritimes.

Une carte globale mise à jour offrant une visibilité sur les expéditions maritimes, par navire ou par conteneur.

Des nouveaux filtres facilitant la recherche de conteneurs

Une meilleure qualité globale des données grâce aux informations provenant de nouvelles sources de données

Des améliorations du suivi du transport routier

Des améliorations de l'ergonomie de l'interface, de la qualité des données et des avancées en matière de précision des ETAs sont apportées à la solution Road Visibility, offrant aux clients une solution de suivi des expéditions par la route encore plus performante.

La précision de l'ETA s'améliore de 32 % grâce aux avancées de l'algorithme basé sur l'IA et le Machine Learning, à la mise à niveau de l'infrastructure de la plateforme Dataiku ML Ops et aux avancées de la méthodologie de data science.

Le suivi de la circulation des camions permet une meilleure différenciation entre les expéditions au sein de multiples trajets allers-retours dans le but d'obtenir des heures de départ et d'arrivée plus précises.

Les newsletters informent les utilisateurs des taux de suivi des données et fournit des étapes pour améliorer la qualité du suivi.

Amélioration de la visibilité et de la lisibilité des informations, avec de nouveaux événements marqués et des liens entre les vues géographiques et chronologiques.

Une évolution de l'infrastructure pour améliorer la qualité des données et l'expérience utilisateur

La plateforme Shippeo a migré vers Google Cloud Platform dans son intégralité, ce qui représente une amélioration majeure de l'infrastructure. Ce changement garantit des possibilités importantes de scalabilité, performance et de localisation, ainsi qu'une sécurité renforcée pour les clients. Parallèlement aux ajouts et améliorations des fonctionnalités de la plateforme, Shippeo a également continué à améliorer la qualité des données, un domaine dans lequel la société est constamment leader du marché. L'investissement continu et important dans la R&D vise à faire progresser davantage les capacités d'IA et de Machine Learning de la plateforme. Le data warehouse qui alimente Shippeo Insights est désormais transféré vers Snowflake, une plateforme de gestion de données de pointe qui a réussi à réduire le temps de chargement des dashboards Shippeo de 50% en moyenne et jusqu'à 90% pour les gros clients.

