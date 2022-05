9Unicorns fixe un nouveau seuil de référence pour le plus grand fonds d'accélération destiné aux start-ups au stade du concept et du produit avec sa cinquième clôture à 100 millions USD





9Unicorns, le premier fonds d'accélération indien pour la phase de démarrage à celle de croissance, a annoncé la cinquième clôture de son fonds inaugural à 100 millions USD. Jusqu'à présent, le fonds a investi dans plus de 110 start-ups en phase de conception et de produits dont quelques acteurs en phase de croissance / série C comme Vedantu, ShipRocket ou ShopKirana.

Cette année, il prévoit d'investir 500 000 à 1 million USD au stade de conception et jusqu'à 2 millions USD dans les startups au stade de croissance élevée de Série C et au-delà, avec un accent particulier sur les start-ups de la DeepTech, du SaaS d'entreprise, du Web 3.0, des technologies financières, des médias, des technologies de l'assurance, de la santé, de l'éducation et D2C.

Commentant la cinquième clôture, Dr Apoorva Ranjan Sharma, directeur général et fondateur de 9Unicorns, a déclaré : « notre approche unique pour redéfinir le financement de la phase de conception a conduit à une taille de fonds accrue avec plusieurs commanditaires de premier plan qui croient dans notre stratégie. De plus, l'an dernier a été l'une des meilleures périodes pour l'écosystème des start-ups avec une ruée aux financements. Nous avons investi dans 101 projets en 2021 et planifions de doubler ce chiffre cette année. Nous finirons le déploiement du fonds d'ici le milieu de l'année prochaine, après quoi, nous prévoyons de lancer notre deuxième fonds. »

Soutenu par des commanditaires mondiaux, l'argument clé de vente de 9Unicorns s'appuie sur le fait qu'il permet aux start-ups de puiser dans le vaste vivier des communautés d'affaires indiennes dans les villes au-delà des métropoles leur permettant immédiatement de s'étendre à toute l'Inde. Cela permet d'obtenir directement les premiers clients, les partenariats de distribution, les synergies inter-portefeuilles pour les start-ups, en exploitant le réseau préexistant de plus de 5 500 investisseurs, fondateurs et dirigeants dans son écosystème.

L'un des fondateurs du portefeuille et de Klub, Anurakt Jain, a commenté : « 9Unicorns a été un soutien clé depuis le tout premier jour pour Klub. L'équipe de 9Unicorns se comporte davantage comme des fondateurs devenus entrepreneurs. La dernière levée de fonds de 50 millions à 100 millions USD leur a permis de doubler la mise dans le portefeuille de façon conséquente dans les tours de financement ultérieurs. Sur les marchés actuels, il est devenu absolument crucial d'avoir un partenaire engagé sur le long terme comme eux dans toute start-up. »

Un autre fondateur du portefeuille, Dr Arbinder Singal, un chirurgien pédiatre et double entrepreneur à succès, a déclaré : « la formule de 9Unicorns pour co-investir avec des fonds de premier ordre est remarquable. L'une des équipes les plus favorables aux fondateurs dans l'écosystème du capital-risque. Alors que nous développons fitterfly en l'une des plus larges plateformes numériques de santé, leur partenariat et leur rythme de prise de décision lors des multiples tours de levée sera toujours, selon moi, la qualité la plus importante. »

