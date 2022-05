/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Point de presse des organisations syndicales en santé et services sociaux : des mesures pour éviter le chaos cet été dans le réseau/

À l'occasion de la Semaine de la profession infirmière, du 9 au 15 mai, l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) lance un vaste mouvement de reconnaissance. Le grand merci offre l'occasion à toute la population québécoise de remercier...

La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Andrée Laforest, ainsi que le ministre de la Justice, ministre responsable de la région de la Montérégie et député de...