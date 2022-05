Bouger pour combattre les maladies du coeur et l'AVC lors de la 35e édition de la Randonnée du coeur





Inscrivez-vous gratuitement et donnez un coup de pouce à votre santé grâce au nouveau défi de cinq semaines sur la santé et le bien-être présenté par Manuvie.

TORONTO, le 9 mai 2022 /CNW/ - La Randonnée du coeur Manuvie de Coeur + AVC fête son 35e anniversaire cette année. Le 5 juin, des milliers de personnes à travers le pays se réuniront virtuellement pour faire de l'activité physique et aider à combattre les maladies du coeur et l'AVC. Les participants feront du vélo, de la marche ou de la course tout en amassant des fonds pour appuyer la recherche sur les maladies du coeur et l'AVC ainsi que les efforts de promotion de la santé et de défense des intérêts de Coeur + AVC visant à prévenir les maladies, à sauver des vies et à améliorer le rétablissement.

Plus de deux ans d'interminables perturbations dues à la pandémie ont mis à rude épreuve notre système de santé. Les maladies du coeur et l'AVC sont toujours bien présents, et les personnes touchées par ces problèmes de santé ont plus que jamais besoin de soins et de soutien. En effet, la pandémie a laissé de nombreuses personnes atteintes de maladies du coeur existantes ou nouvellement diagnostiquées plus malades, avec des problèmes plus complexes et plus difficiles à traiter qu'à l'habitude. Chez certaines d'entre elles, les dommages sont irréversibles. Grâce au financement de la recherche, nous pouvons réaliser des progrès dans les domaines du diagnostic, des soins, des traitements et du rétablissement qui sont essentiels pour répondre à ces besoins croissants.

«?Nous invitons les gens de tout le pays à se joindre à nous le 5 juin pour célébrer le 35e anniversaire de la Randonnée du coeur en étant actifs dans leur communauté tout en amassant des fonds pour des programmes essentiels sur les maladies du coeur et l'AVC, a expliqué Doug Roth, chef de la direction de Coeur + AVC. Nous sommes ravis d'offrir un nouveau défi dans l'application Randonnée du coeur : le chemin vers la santé et le bien-être. Les participants peuvent utiliser l'application pour s'entraîner en vue de l'événement ou pour continuer à faire de l'activité physique après l'événement.?»

Atteignez vos objectifs de santé et de bien-être à temps pour la randonnée le 5 juin

Le chemin vers la santé et le bien-être, présenté par Manuvie, est un défi de cinq semaines gratuit accessible dès maintenant sur l'application Randonnée du coeur. Les participants peuvent essayer une nouvelle activité ou adopter une nouvelle habitude saine chaque semaine parmi les suggestions proposées dans l'application, et trouver des ressources inspirantes pour les aider à s'investir dans leur parcours de bien-être personnel. Ils peuvent également gagner des insignes pour les activités qu'ils ont accomplies et donner des conseils ou poser des questions en lien avec le bien-être sur le forum communautaire. Chaque semaine, un expert de la santé différent animera une séance de questions en direct sur Zoom.

«?Manuvie est fière d'être le commanditaire principal de la Randonnée du coeur depuis 2018 et est ravie de poursuivre sur cette lancée en présentant cette année le chemin vers la santé et le bien-être, a déclaré Mike Doughty, président et chef de la direction de Manuvie Canada. À Manuvie, nous sommes déterminés à faciliter la prise de décisions et à améliorer la vie des gens. C'est pourquoi la promotion d'une santé et d'un bien-être durables est pour nous une priorité tout au long de l'année, et pas seulement pendant l'événement. Nous sommes heureux de nous associer à Coeur + AVC pour donner l'occasion à la population de se réunir afin de promouvoir un mode de vie sain et d'amasser des fonds au profit de cette cause importante.?»

Faites en sorte que chaque battement compte en téléchargeant l'application Randonnée du coeur

Téléchargez l'application dans Google Play ou l' App Store et connectez vos moniteurs d'activité physique (l'application est compatible avec Fitbit, Garmin, Strava, Google Fit ainsi que l'application Santé d'Apple), fixez-vous un objectif de distance, participez à des défis amusants et planifiez votre parcours pour le jour de l'événement. Suivez un parcours en forme de coeur à vélo, à la marche ou à la course, ou créez votre propre parcours en forme de coeur dans Google Maps à l'aide du guide étape par étape sur le site randonneeducoeur.ca. Le 5 juin, les histoires personnelles de personnes vivant avec une maladie du coeur ou les séquelles d'un AVC seront également publiées dans l'application.

Les participants sont encouragés à publier des photos de l'événement et des captures d'écran de leur parcours en forme de coeur terminé sur les médias sociaux en utilisant le mot-clic #CoeurEtAVCRandonnonsEnsemble.

Depuis sa création en 1988, la Randonnée du coeur Manuvie a attiré des centaines de milliers de participants qui, ensemble, ont amassé un total de 78 millions de dollars. Ces fonds appuient la recherche sur les maladies du coeur et l'AVC, de même que les efforts de promotion de la santé et de défense des intérêts de Coeur + AVC qui lui permettent de remplir sa mission, à savoir de prévenir les maladies, de sauver des vies et d'améliorer le rétablissement.

Coeur + AVC finance la recherche grâce au soutien de généreux donateurs. Ce financement a rendu possible plusieurs innovations en matière de santé, notamment la mise au point d'une technique utilisée lors de la première transplantation cardiaque réussie au Canada, la réalisation de la première chirurgie in utero visant à corriger une cardiopathie congénitale, ainsi que le développement du t-PA, un médicament utilisé pour dissoudre les caillots sanguins et traiter les AVC ischémiques.

Pour vous inscrire gratuitement à la 35e édition annuelle de la Randonnée du coeur Manuvie, visitez le site randonneeducoeur.ca.

À propos de Coeur + AVC

La vie. Ne passez pas à côté. C'est pour cette raison que Coeur + AVC mène la lutte contre les maladies du coeur et l'AVC depuis 70 ans. Nous devons propulser les prochaines découvertes médicales afin que les gens au pays ne passent pas à côté de moments précieux. Ensemble, nous travaillons à prévenir les maladies, à sauver des vies et à promouvoir le rétablissement grâce à la recherche, à la promotion de la santé et aux politiques publiques.

SOURCE Fondation des maladies du coeur et de l'AVC

Communiqué envoyé le 9 mai 2022 à 06:00 et diffusé par :