cozycozy, le moteur de recherche qui révolutionne la recherche d'hébergements, part à la conquête du monde





La French Tech se porte bien ! Elle a même explosé, avec 3 ans d'avance, l'objectif initialement fixé par le Président de la République1, puisqu'elle compte désormais 26 licornes valorisées à plus d'un milliard de dollars2.

La jeune pousse cozycozy, le premier moteur de recherche permettant l'accès à toute la diversité de l'offre d'hébergements de vacances s'inscrit pleinement dans le mouvement initié par le Gouvernement. Incubée à Station F et financée par Xavier Niel et le fonds d'investissement Daphni, la start-up française se lance à la conquête du monde.

Elle est présente depuis cette année dans 40 marchés en Asie, Amérique, Europe, Moyen-Orient et Océanie (USA, Brésil, Mexique, UK, Espagne, Suède, Japon, Australie, etc.) et elle ne compte pas s'arrêter là !

La success-story d'un petit poucet français

Face aux mastodontes du marché, la start-up française cozycozy réussit à s'imposer dans le monde entier grâce à sa botte secrète : une totale indépendance qui permet l'accès objectif et transparent à la totalité de l'offre d'hébergement disponible sur Internet.

Le but est de simplifier à l'extrême la recherche et la réservation d'hébergements tout en protégeant l'utilisateur de toute manipulation commerciale. Cozycozy souhaite en finir avec toutes les pratiques trompeuses sur les sites de réservation : frais en tous genres (dossier, ménage...), incitations à réserver immédiatement ("dernière chambre disponible", "prix à ?50%", etc.), impossibilité d'accéder aux véritables avis utilisateurs, affichage réservé aux propositions rémunératrices, impossibilité de trier par prix, etc.

Cozycozy élimine tous ces éléments qui influencent la prise de décision des voyageurs pour les aider à choisir sereinement l'hébergement qui correspond le mieux à leurs attentes, au meilleur prix.

À propos

Cozycozy est le premier moteur de recherche au monde qui permet d'accéder à la totalité des hébergements de vacances de manière impartiale et transparente. 20 millions d'hébergements sont accessibles : chambres d'hôtel, locations d'appartement, de maison, de bateau, de lit dans une auberge de jeunesse, hébergements atypiques (tipi, yourte...) ou plus traditionnels (chalet, gîte, riad, camping...). En un seul clic, le voyageur peut trouver son hébergement idéal, toujours au meilleur prix, parmi des centaines de sites spécialisés tels que Booking.com, Airbnb, Hotels.com, Abritel, Expedia... et bien d'autres encore.

Liens

Site : https://www.cozycozy.com/fr

Instagram : https://www.instagram.com/cozycozy_com/

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/cozycozy

1 https://www.lesechos.fr/start-up/ecosysteme/25e-licorne-comment-la-french-tech-a-pulverise-lobjectif-fixe-par-emmanuel-macron-1379574

2 https://www.blogdumoderateur.com/french-tech-liste-licornes-francaises/

