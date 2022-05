Le NAG nomme Uwe Naumann, professeur à l'Université d'Aix-la-Chapelle, comme scientifique principal, renforçant ainsi son partenariat stratégique de longue date





OXFORD, Angleterre et AIX-LA-CHAPELLE, Allemagne, 9 mai 2022 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, le Numerical Algorithms Group (NAG) a annoncé la nomination d' Uwe Naumann , professeur à l'Université d'Aix-la-Chapelle (RWTH) comme scientifique principal. À ce poste, le professeur Naumann aidera à propulser la prochaine génération de produits techniques du NAG grâce à ses vastes connaissances de l'informatique technique et scientifique et de la différentiation algorithmique (ou automatique).

Lors de la prochaine phase de la collaboration, le NAG financera plusieurs postes et projets de recherche au sein de la RWTH en offrant simultanément un parcours de carrière pour le génie logiciel industriel par l'intermédiaire d'un bureau technique du NAG dans la région d'Aix-la-Chapelle/Cologne. En outre, le NAG financera une variété de ressources étudiantes et éducatives dans les domaines du calcul numérique, du machine learning et de la différentiation algorithmique, dans le but de former la prochaine génération de scientifiques et de programmeurs de données.

L'étroite collaboration entre le NAG et le groupe du professeur Naumann chez RWTH a débuté il y a plus de 15 ans, et a permis de mettre sur le marché la suite de différentiation algorithmique NAG, leader de l'industrie, constituant une base solide pour le Centre d'excellence. Le NAG entretient des relations étroites avec de nombreux experts de l'industrie, notamment Pr Jack Dongarra de l'UTK/Université de Manchester, lauréat du prix ACM Turing ; Nicholas John Higham FRS, également de l'Université de Manchester ; Pr Coralia Cartis et Pr Mike Giles de l'Université d'Oxford ; Dr Rebecca Killick de l'Université de Lancaster et Pr Philip Gill de l'Université de Californie, San Diego.

Adrian Tate, PDG de NAG, a déclaré : « NAG est à un stade passionnant de notre évolution, et pour faciliter ce développement, nous nommons divers experts internationaux de l'industrie et de la recherche pour aider à orienter une suite d'innovations de produits à venir. Je suis ravi que le professeur Naumann devienne notre premier scientifique principal. Cette collaboration va nous permettre de continuer à développer un centre d'excellence allemand en informatique numérique et en machine learning qui inspirera des informaticiens hautement qualifiés à collaborer avec le NAG, et nous continuerons de développer nos connaissances et nos relations dans ces domaines cruciaux. »

Selon Uwe Naumann : « La collaboration étroite avec le NAG a joué un rôle remarquable dans ma carrière jusqu'à présent, c'est une infrastructure unique qui fait le pont entre la recherche universitaire et les exigences industrielles. J'ai hâte de contribuer à façonner l'avenir du NAG en tant que l'un des principaux fournisseurs mondiaux de méthodes numériques et de logiciels, notamment dans l'éducation et le conseil. Je suis honoré par cette occasion exceptionnelle. »

Uwe Naumann est professeur d'informatique à l'Université RWTH d'Aix-la-Chapelle en Allemagne depuis 2004 et membre du NAG depuis 2010. Il a obtenu un doctorat en mathématiques appliquées de l'Université technique de Dresde, en Allemagne, en 1999. Il a effectué des études postdoctorales à l'INRIA Sophia-Antipolis, en France (1999-2000), à l'Université de Hertfordshire, au Royaume-Uni (2000-2002) et au Laboratoire national d'Argonne, aux États-Unis (2002-2004). Ses recherches et son développement logiciel sont largement inspirés par la différentiation algorithmique. Ses domaines d'intérêt vont des méthodes numériques et de l'analyse de sensibilité des paramètres via l'ingénierie en logiciel de simulation, comprenant l'analyse des programmes informatiques et la transformation en informatique scientifique combinatoire. Il est actuellement directeur de programme du groupe d'activités du SIAM sur les algorithmes discrets appliqués et computationnels (ACDA).

À propos du NAG

Le NAG fournit des logiciels numériques et des services techniques de pointe aux secteurs de la banque et de la finance, de l'énergie, de l'ingénierie et des études de marché, ainsi qu'aux institutions universitaires et gouvernementales. Connu dans le monde entier pour sa bibliothèque numérique NAG® Library, la collection d'algorithmes numériques la plus rigoureuse et la plus robuste disponible, le NAG propose également des produits de différenciation automatique, de machine learning et d'optimisation mathématique, ainsi que des services de conseil technique experts dans le domaine du HPC et du Cloud HPC, du portage et de l'optimisation de code, et dans d'autres domaines du calcul numérique. Fondé il y a plus de 50 ans comme projet collaboratif inter-universités, le NAG a son siège social à Oxford, au Royaume-Uni, et possède des bureaux au Royaume-Uni, aux États-Unis, dans l'Union européenne et en Asie. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site nag.com/aboutus .

