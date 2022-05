Grupo Neoelectra renforce sa présence en France avec l'attribution de l'exploitation de la chaufferie vapeur de la papeterie de Allard Emballages Varennes du groupe Hinojosa





- Il s'agit du premier contrat du Groupe depuis son entrée sur le marché français, en février 2021, et ce dernier prévoit de conclure deux autres projets dans ce pays cette même année. Cela consolide le leadership de Neoelectra en tant que partenaire de référence pour la transition énergétique de clients industriels en Europe et en Amérique latine.

- La collaboration de Neoelectra France, filiale de Neoelectra experte en services industriels énergétiques basée à Paris (France), et la papeterie d'Allard Emballages Varennes du groupe Hinojosa, se prolongera jusqu'en 2032 avec une facturation de plus de 40 M? sur la durée de vie du contrat.

- Grupo Neoelectra investira 1 M? au cours des deux premières années du contrat pour conduire des travaux d'optimisation, de fiabilisation et de modernisation afin d'augmenter l'efficacité énergétique de l'installation située à Aubigné-Racan (Pays de la Loire). Grace à une meilleure disponibilité de la chaudière biomasse, l'empreinte carbone du site sera améliorée.

BARCELONE, Espagne, 9 mai 2022 /PRNewswire/ -- En phase avec son plan stratégique de croissance et d'expansion en France, Grupo Neoelectra vient de remporter un contrat de 10 ans en tant que prestataire de services en efficacité énergétique de la papeterie d'Allard Emballages Varennes du groupe Hinojosa pour gérer aussi bien la conduite et la maintenance (O&M) de la chaufferie vapeur que l'approvisionnement en biomasse de l'usine d'Aubigné-Racan (Pays de la Loire), par l'intermédiaire de sa filiale de services industriels énergétiques en France, Neoelectra France, et ainsi contribuer à la production annuelle de 82 000 tonnes de papier 100 % recyclé.

Le contrat passé auprès de Neoelectra France, qui débutera en avril 2022, couvrira trois domaines liés aux avantages qui caractérisent Grupo Neoelectra en tant que prestataire de services énergétique. D'une part, la gestion de l'exploitation et l'entretien de la chaudière biomasse de 15 t/h de vapeur, et de la chaudière au gaz naturel (GN) qui produit 25 t/h de vapeur. D'autre part l'approvisionnement en biomasse pour fournir 80 % du combustible nécessaire à la production de vapeur, ce qui, en plus du GN, équivaudrait à remplacer plus de 5 600 tonnes de pétrole par an. Tout cela inscrit dans la valorisation de biomasse locale provenant d'un rayon maximum de 100 km, soit 30 emplois directs créés, en contribuant à la dynamisation de l'écosystème et à la gestion durable de la forêt, à la préparation et au transport de biomasse forestière vers l'usine. L'accord inclut l'investissement d'1 M? lors des deux premières années du contrat pour conduire des travaux d'amélioration, de fiabilisation et de modernisation, ainsi qu'augmenter l'efficacité énergétique de l'installation. Dans un avenir proche, il serait possible d'ajouter à cet accord l'approvisionnement en gaz naturel (GN) de la part du distributeur spécialisé dans la fourniture de commodities énergétiques à destination des clients industriels de Grupo Neoelectra en France.

Au fil de cette alliance visant l'efficacité énergétique, Neoelectra France accompagnera Allard Emballages dans l'accomplissement de ses objectifs de développement durable (ODD) inscrits dans son plan stratégique 21-23 et la politique de Hinojosa Packaging Group, en optimisant l'utilisation de vapeur produite à partir d'énergie renouvelable, dans ce cas, la « biomasse ». Le savoir-faire et les plus de 20 ans d'expérience de Neoelectra seront capitaux pour éviter l'émission annuelle des 16 000 tonnes de CO 2 et gérer la papeterie en accord avec les ODD partagés par les deux entreprises, mais aussi la consommation énergétique efficace et 100 % renouvelable, la récupération des résidus, l'économie circulaire, la gestion optimum de l'eau et des déchets ou la réduction des émissions GES tout au long de la chaîne de production. Sans oublier la stratégie de décarbonisation et de durabilité de Grupo Neoelectra pour des résultats optima en termes écologiques et énergétiques. Facteurs étroitement liés à la production du papier 100 % recyclé produit dans ces installations, pour sa transformation ultérieure en emballages en carton ondulé qui fournissent ensuite le secteur alimentaire, pharmaceutique et commercial en ligne.

« Au plan technique, ce contrat prévoit d'optimiser l'achat de biomasse et sa transformation en vapeur, en garantissant le mix énergétique entre biomasse et gaz, pour assurer constamment la disponibilité d'approvisionnement à la papeterie de Varennes. Au niveau du Groupe, cela représente l'entrée de Neoelectra sur le marché français en tant que partner haute efficacité auprès de clients industriels, en pariant fermement sur les énergies renouvelables, la durabilité environnementale et l'efficacité énergétique, explique Gérard VERDEBOUT, Country Manager de Neoelectra France. En qualité de responsable du développement de la stratégie commerciale et d'entreprise sur des projets avec ces clients, il avance également que les deux Groupes travaillent conjointement sur l'analyse de solutions énergétiques pour d'autres usines d'Hinojosa en Europe.

Le Directeur du Développement Corporatif du Groupe, Roger MOLINA, souligne que « c'est le premier projet d'efficacité énergétique de Neoelectra en France depuis que nous nous sommes étendus l'an dernier au pays voisin en pleine pandémie. Cette expansion s'inscrit dans le plan stratégique à long terme du Groupe, dont l'objectif consiste à nous positionner en tant que partner énergétique de clients industriels locaux, auxquels nous proposons une offre de services énergétiques à 360º soutenus par plus de 20 ans d'expérience. Forts de cela, nous allons concrétiser les projets que nous prévoyons de conduire ».

Entrée Green en France

Le plan d'investissement de Neoelectra France envisage d'injecter autour de 15 M? dans le secteur d'activité Neoelectra Green, spécialisé dans les énergies renouvelables comme la biomasse, le biogaz, le traitement des boues de STEP, la gazéification des résidus waste to energy, l'énergie photovoltaïque, la décarbonisation et la durabilité. À cela s'ajoute la commercialisation du gaz naturel et du CO 2 alimentaire de haute pureté pour les clients industriels en plus des autres secteurs d'activité, en misant sur les avantages compétitifs qui hissent le Groupe au rang de troisième producteur indépendant d'énergie électrique et thermique en Espagne, selon le même modèle économique que celui utilisé lors de son expansion au Chili.

« Il nous reste beaucoup à faire. Nous espérons conclure deux projets supplémentaires en 2022 avec des clients industriels de renom, sur la dizaine de projets que nous analysons, et ainsi consolider notre leadership en tant que partner énergétique pour la transition énergétique en Europe », ajoute Gérard VERDEBOUT.

Un parcours économique exemplaire

Gérard VERDEBOUT, Country Manager de Neoelectra France, est ingénieur industriel diplômé de l'École des hautes études industrielles (HEI Lille ? France).

Il a construit sa carrière professionnelle dans le milieu de l'économie circulaire, au sein des secteurs du pétrole et du gaz, des utilities, de la construction, des énergies renouvelables, de la biomasse, du waste to energy et des services industriels. Sa trajectoire dans le secteur énergétique inclut son passage dans des entreprises de référence pour l'industrie, comme Dalkia et Veolia en France, où il a mené à bien des projets relatifs au chauffage urbain, à la cogénération, aux usines de biomasse, à la récupération du biogaz et des résidus, en en traitant les aspects techniques et financiers.

À propos d'Hinojosa Packaging Group

Leader du secteur de l'emballage, Hinojosa est considéré comme l'un des principaux groupes familiaux d'Espagne. L'entreprise, qui a connu une forte croissance au cours des dernières années, a commencé son expansion internationale en 2020. Elle compte actuellement 2300 employés dans 21 usines de production en Espagne, au Portugal et en France. L'innovation, la spécialisation ainsi que l'orientation et la proximité avec les clients sont les piliers sur lesquels repose cette croissance. Le groupe a clôturé l'année 2021 avec un chiffre d'affaires total de 644 millions d'euros.

Sa projection internationale est renforcée par sa présence dans Blue Box Partners (BBP), l'alliance européenne formée par quatre entreprises familiales leaders du secteur de l'emballage.

Grupo Neoelectra

Neoelectra est un groupe d'entreprises spécialisé dans la dispense de solutions énergétiques efficaces pour l'industrie. Dispensant des services divers et spécialisée dans les clients industriels, Neoelectra gère des actifs de cogénération, de biomasse et de récupération de CO 2 alimentaire, et propose un vaste panel de solutions énergétiques efficaces (électricité, chaleur, vapeur, eau, CO 2 , back-up énergétique), de services industriels et de commercialisation d'énergie et de gaz pour l'industrie. Actuellement, elle est présente en Espagne, en France, au Portugal et au Chili, d'où elle étudie des projets pour toute l'Europe et l'Amérique latine.

