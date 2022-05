Pure. intègre Natalie Rupp et lance un programme d'investissement réglementé en Europe





LIMASSOL, Chypre, 9 mai 2022 /PRNewswire/ -- Natalie Rupp rejoint l'équipe de Pure., un écosystème financier cryptographique européen. Professionnelle en finance avec une expérience considérable en conseil financier, réglementation, analyse de marché, trading et gestion des risques, elle supervisera le nouveau programme d'investissement Pure. en tant que Business Developer Allemagne. Le programme permet aux professionnels du trading et de la gestion de fonds ayant une résidence européenne de devenir managers en stratégie en vertu de la réglementation allemande, de faire du commerce en vertu de la licence DonauCapital Pure Investment GmbH, et de fournir un service aux clients au sein de l'UE.

Pure. Invest offre des services par des professionnels de la gestion d'actifs vérifiés dans un éventail de marchés allant des actions au change et à la crypto. Les services comprennent la définition du profil de risque du client, de l'horizon prévisionnel et du rendement cible. Après avoir rempli un questionnaire sur les risques, le client sera dirigé vers les stratégies optimales qui conviennent à ses objectifs et à ses préférences. Le programme d'investissement Pure. n'a pas de coût fixe : la commission est un pourcentage du bénéfice généré chaque mois et le rendement est calculé en utilisant le système high-water mark (HWM).

Pure. Invest sera le premier incubateur de stratégies réglementé par l'UE, permettant aux gestionnaires de fonds sélectionnés et de PAMM (Percentage Allocation Module Management) de tirer profit de la performance des fonds de leurs clients. La gestion s'effectue au travers d'un compte principal, sur lequel le solde total est un agrégat des comptes des différents clients. La marge, les profits et pertes, les commissions et les frais de report sur chaque position sont affectés au compte de chaque client en fonction du pourcentage du compte principal qu'ils constituent.

Pure. a commencé le processus de sélection des meilleurs gestionnaires de fonds et de PAMM qui font du trading de CFD sur tous les marchés, notamment sur Forex, indices, matières premières, actions et cryptos. Si vous êtes trader professionnel ou gestionnaire de fonds répondant aux exigences, ou pour faire partie du programme d'investissement de Pure., contactez Pure . ou Natalie !

Natalie Rupp travaille dans le domaine financier depuis 2017, elle a commencé en tant qu'assistante d'un conseiller financier. Après cela, elle a rejoint la Deutsche Bundesbank. En parallèle, elle étudie les finances à la Hochschule der Deutschen Bundesbank (Université de sciences appliquées de la Deutsche Bundesbank) et se familiarise avec la réglementation du monde financier dans la pratique.

Après avoir quitté la Banque fédérale allemande en 2021, Natalie a été employée par NAGA ? une FinTech allemande cotée à la Bourse de Francfort. Elle a occupé le poste de directrice de comptes principale, où son rôle était d'aider les clients à gérer les risques.

Depuis 2022, Natalie occupe le poste de Business Developer Allemagne chez Pure. Group.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1812414/Natalie_Rupp_Pure_Group.jpg

