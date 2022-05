EZVIZ ajoute la C8W Pro 2K à sa gamme star de caméras de sécurité, en introduisant de nouvelles fonctions d'intelligence artificielle adaptées à la protection de la maison à 360 degrés.





L'algorithme d'intelligence artificielle exclusif d'EZVIZ permet à cette extérieure de détecter et protéger sans efforts. Elle offre une impressionnante vision à 360 degrés avec une clarté optimale 2K.

HOOFDDORP, Pays-Bas, 9 mai 2022 /PRNewswire/ -- EZVIZ, leader mondial des technologies de la maison intelligente, a élevé le niveau de confort d'une caméra de sécurité en présentant la C8W Pro 2K. Unique en son genre sur le marché, cette caméra illustre idéalement l'univers d'une sécurité domestique avancée et automatisée : une vision de caméra époustouflante dans, une couverture panoramique et inclinée sans angle mort, des contrôles automatiques alimentés par l'IA et des notifications intelligentes. La C8W Pro 2K est véritablement une "caméra tout-en-un", puisqu'un seul appareil surveille de vastes espaces extérieurs avec autant d'efficacité et de fiabilité qu'un système à plusieurs caméras, tandis que les fonctions et les vidéos sont manipulées facilement du bout des doigts par l'utilisateur.

Alimentée par l'intelligence artificielle de l'appareil, la caméra sait comment effectuer son travail toute seule, même lorsque personne ne la regarde ! Elle détecte en particulier les individus et les véhicules, afin que les utilisateurs reçoivent des alertes mobiles instantanées lorsque quelqu'un passe devant leur propriété ou qu'une voiture se gare devant leur porte sans autorisation. En maximisant l'utilisation de sa conception panoramique et inclinée, EZVIZ permet également à sa C8W Pro 2K de se verrouiller automatiquement sur un objet en mouvement dès sa détection, et de le suivre au cas où quelque chose disparaîtrait de son champ de vision.

Facile d'utilisation, la C8W Pro 2K offre également une fonction unique appelée "retour en un clic aux points de vue prédéfinis". Cette fonction permet aux utilisateurs d'appuyer sur leur application EZVIZ pour aider leur caméra à reprendre facilement l'angle de vue initial, même après un processus de suivi complexe.

Le lancement de la C8W Pro 2K marque également une nouvelle étape dans l'évolution de la très compétitive série de caméras extérieures panoramiques et inclinables C8 d'EZVIZ. Après le succès de la C8C, la plus vendue, et de celle à double objectif C8PF, plusieurs fois récompensée.

"C8W Pro constitue un choix fiable pour tous ceux qui cherchent leur première caméra de sécurité", citation de monsieur Alexandre Raguenet, directeur commercial d'EZVIZ pour la France.

