Hytera lance sa nouvelle radio robuste bi-mode PDC680 pour accélérer et transformer l'expérience intelligente de la sécurité publique





Hytera, fournisseur leader mondial des solutions de communications radio mobiles professionnelles, a lancé la PDC680, sa toute dernière radio robuste bi-mode. La PDC680 comprend une radio DMR (Radio numérique mobile) pour missions critiques associée à un smartphone Android le tout dans un seul appareil. Il exploite la puissance des technologies à bande étroite et à large bande pour fournir des appels vocaux, des vidéotransmissions et des informations de positionnement pour le service missions critiques. Cette série de radios robustes bi-modes dispose du nouveau système d'exploitation Android 10 et un matériel avancé performant pour optimiser l'expérience utilisateur.

La PDC680 fait partie de la gamme de radios robustes bi-modes d'Hytera, conçue pour une utilisation accessible et sans effort. Le design ergonomique du bouton d'appels, les touches numériques intelligents et le design modulaire des interfaces utilisateur (Ul) permettent aux premiers intervenants d'accomplir leurs tâches plus facilement et d'une seule main. L'indice de protection de classe IP68 de la radio (indiquant la robustesse de l'appareil et correspondant à une immersion à 2 mètres de profondeur sous l'eau pendant 4 heures) et les certifications de conformité aux normes de décharges électrostatiques (ESD) de la CEI (Commission électrotechnique internationale) Niveau 4, garantissent un fonctionnement fiable dans des environnements extrêmes.

Cette radio professionnelle robuste est également conçue pour fournir des communications radio ?push-to-talk' rapides et fiables dans des environnements difficiles et imprévisibles. Elle offre aussi une intensité sonore net inouï grâce à la technologie de réduction du bruit basée sur l'Intelligence Artificielle, même dans les zones urbaines les plus bruyantes. Elle permet également le basculement automatique entre le réseau DMR et le réseau LTE. Pouvant s'enregistrer sur les deux réseaux en utilisant le même identifiant, la PDC680 peut passer automatiquement vers un réseau optimal afin de fournir des communications vocales fluides et fiables partout, à l'intérieur et/ou à l'extérieur des bâtiments.

La PDC680 relie les communications stratégiques fiables avec des capacités à large bande pour les applications qui fournissent des informations essentielles pour aider les utilisateurs des services de la sécurité publique à réagir en toute situation. Cela permet aux utilisateurs de prendre des photos et des vidéos sur place, et de les transmettre à une autre radio ou à un centre de commande en temps réel pour augmenter la conscience situationnelle. Cet appareil dispose également du système de gestion des appareils mobiles, (le Smart MDM), permettant aux utilisateurs de gérer les radios par lots.

Intelligente, intuitive et robuste, la PDC680 assure un fonctionnement continu de manière fiable, même dans les conditions les plus difficiles, aidant les premiers intervenants à accomplir leurs tâches en toute sécurité et à protéger des vies.

Avec le lancement de la PDC680 sur le marché mondial, Hytera reste fidèle à son ambition de maintenir une activité viable sur le marché des radios convergentes.

La gamme de produits radio robustes bi-modes d'Hytera comprend les radios portatives PDC680, PTC680, PTC760 et PDM680. Toutes les radios robustes bi-modes sont réadaptées pour comprendre le nouveau système d'exploitation Android 10, offrant aux utilisateurs une nouvelle manière de contrôler la confidentialité, de personnaliser la radio et d'effectuer leurs travail.

Pour plus d'informations sur les radios robustes bi-modes d'Hytera, veuillez consulter le lien suivant : https://bit.ly/3vUNvuw

