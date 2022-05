Invitation aux médias - Point de presse des organisations syndicales en santé et services sociaux : des mesures pour éviter le chaos cet été dans le réseau





MONTRÉAL, le 8 mai 2022 /CNW Telbec/ - Alors que la pandémie n'est pas terminée dans le réseau de la santé et des services sociaux et que la période estivale s'annonce aussi pénible cet été que l'an dernier, les leaders syndicaux s'adresseront au gouvernement pour mieux planifier les activités et s'assurer de la disponibilité du personnel.

AIDE- MÉMOIRE

Quoi : Point de presse des présidentes et des présidents des organisation syndicales en santé et services sociaux



Où : Devant le centre de recherche du CHUM

Parc coin Viger/Guy-Frégault



Quand : lundi 9 mai 2022



Heure : 10 h - Début du point de presse - Prises de parole des leaders syndicaux



Qui : Robert Comeau, président de l'APTS; Julie Bouchard, présidente de la FIQ; Isabelle Dumaine, présidente de la FSQ-CSQ; Jessica Goldschleger, vice-présidente de la FP-CSN; Josée Marcotte, vice-présidente de la FSSS-CSN; Line Lamarre, présidente du SPGQ; Maxime Ste-Marie, président CPAS, SCFP-FTQ; Sylvie Nelson, présidente SQEES-FTQ.





Source?: APTS, FIQ, FSQ-CSQ, FP-CSN, FSSS-CSN, SPGQ, SCFP-FTQ

