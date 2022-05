Avis aux médias - Conférence de presse concernant des mesures concrètes en matière de service de garde pour les parents avec des horaires atypiques





QUÉBEC, le 8 mai 2022 /CNW Telbec/ - Les représentantes et représentants des médias sont conviés à une conférence de presse au cours de laquelle le ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, l'adjointe parlementaire et députée de Bellechasse Mme Stéphanie Lachance, et la députée de Jean-Talon Mme Joëlle Boutin, procéderont à une annonce concernant le déploiement d'une offre plus diversifiée en matière de garde atypique.

Les journalistes qui souhaitent participer à l'annonce doivent s'inscrire au préalable par courriel à [email protected] avant 9 h, le 9 mai. L'adresse exacte du lieu de la conférence leur sera communiquée une fois leur accréditation confirmée. Seuls ceux qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront prendre part à l'annonce.

Avis COVID-19 : Les personnes qui souhaitent participer à cette activité de presse doivent s'assurer de respecter les consignes en vigueur et celles qui s'appliquent à leur situation. En cas de doute, consulter l'outil d'autoévaluation COVID-19. Il est à noter que le port du masque d'intervention est obligatoire lors des événements médiatiques gouvernementaux.

DATE : Le lundi 9 mai 2022 à 10 h 30

Arrivée des médias dès 10 h 15



LIEU : Québec, en présentiel

Le point de presse sera également diffusé sur la page Facebook du ministère de la Famille et sur la page Facebook du ministre Lacombe.

SOURCE Cabinet du ministre de la Famille

Communiqué envoyé le 8 mai 2022 à 13:00 et diffusé par :