5 échecs de la CAQ pour soutenir les mères





QUÉBEC, le 8 mai 2022 /CNW Telbec/ - À l'occasion de la Fête des mères, la députée solidaire de Sherbrooke, Christine Labrie, a tenu à rappeler à la CAQ que ce dont les mères québécoises ont besoin, c'est d'un gouvernement qui les soutient, chose que le gouvernement actuel a échoué à faire.

« Comme à chaque année lors de la Fête des mères, les souhaits et les bons mots à l'égard des femmes fusent. Malheureusement, les remerciements et les fleurs ne règlent pas les problèmes profonds que vivent les mères depuis l'élection de la CAQ. Ce dont les mères ont vraiment besoin, c'est d'un gouvernement qui répond présent quand elles se mobilisent par milliers pour lancer un cri du coeur et lui demander de l'aide », estime Christine Labrie, mère de trois enfants, qui a participé à la manifestation de Ma place au travail devant l'Assemblée nationale dimanche.

1. Fermetures fréquentes de l'obstétrique dans les régions

À de nombreuses reprises et pendant de très longues périodes dans plusieurs régions, dont le Pontiac, Ville-Marie, Chandler, Lac Mégantic, Chibougamau et La Sarre, les femmes enceintes doivent vivre le stress immense de devoir parcourir une longue distance pour aller accoucher loin de chez elles.

2. Pénurie de places en CPE et d'éducatrices

La liste d'attente s'allonge depuis l'arrivée au pouvoir de la CAQ: le gouvernement Legault a perdu plus de places qu'il n'en a créé. La situation n'est pas près de se régler, car des milliers d'éducatrices ont quitté le réseau sous leur administration.

3. Absence d'aide d'urgence pour les parents touchés par la pénurie

La CAQ a refusé la proposition de Québec solidaire et de Ma place au travail de mettre en place une prestation d'urgence temporaire pour aider les familles qui doivent se priver d'un revenu en attendant d'avoir une place.

4. Maintien du TSO dans le réseau de la santé

Malgré des appels répétés pour l'abolition du TSO et une meilleure conciliation travail-famille, la CAQ continue de demander aux soignantes de travailler plus, les menant ainsi à l'épuisement ou à la désertion.

5. Manque de soutien pour les enfants à besoins particuliers et handicapés

Autant dans le réseau de la santé que dans celui de l'éducation, le délai pour avoir accès à un diagnostic et ensuite à des services peut s'étirer sur des années. La charge mentale et les conséquences financières reposent largement sur les mères.

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Communiqué envoyé le 8 mai 2022 à 10:55 et diffusé par :