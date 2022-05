Déclaration de la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social à l'occasion de la fête des Mères





GATINEAU, QC, le 8 mai 2022 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould, a émis la déclaration suivante :

« Aujourd'hui, à l'occasion de la fête des Mères, j'aimerais rendre hommage à toutes les mères, et à toutes les personnes qui jouent le rôle d'une mère, partout au Canada, et les remercier de ce qu'elles font. Les mères travaillent fort pour donner à leurs enfants le meilleur départ possible dans la vie.

Tous les parents, et surtout les mères, devraient pouvoir fonder une famille et bâtir leur carrière. La pandémie de COVID-19 a mis en évidence ce que beaucoup d'entre nous savaient depuis longtemps : sans services de garde, les parents - généralement les mères - ne peuvent pas travailler. C'est pourquoi nous avons pris des mesures importantes pour réellement changer les choses pour les mères d'un bout à l'autre du pays.

La création d'un système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants, en collaboration avec nos partenaires provinciaux, territoriaux et autochtones, ne fera pas que rendre la vie plus abordable pour les familles, mais cela constitue aussi la clé pour faire progresser l'égalité des genres en donnant aux mères plus de possibilités de se joindre à la population active ou de la réintégrer et de poursuivre leur carrière. Cela signifie des économies pour des centaines de milliers de familles, qui pourront suivre le rythme du coût de la vie.

Je suis incroyablement fière des importants investissements à long terme et durables que fait le gouvernement du Canada pour les mères d'aujourd'hui et pour les mères de demain. Qu'il s'agisse des paiements de l'Allocation canadienne pour enfants ou de la création d'un système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants qui est accessible, de qualité, abordable, flexible et inclusif, le gouvernement du Canada continue de soutenir les mères, et tous les parents, pour qu'elles puissent toujours faire en sorte que leurs enfants aient ce dont ils ont besoin.

À titre de ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, et de mère moi-même, je souhaite une excellente fête des Mères à toute la population canadienne. Aujourd'hui et tous les jours, rendons hommage à toutes les mères partout au Canada et montrons-leur notre reconnaissance pour tout ce qu'elles font pour leur famille. »

