/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le gouvernement du Canada célèbre le Mois du patrimoine asiatique au Centre national des Arts/





Le gouvernement du Canada sera l'hôte d'une réception dans le cadre du Mois du patrimoine asiatique

OTTAWA, ON, le 6 mai 2022 /CNW/ - Pour souligner le 20e anniversaire de la déclaration officielle, par le gouvernement du Canada, de mai comme Mois du patrimoine asiatique, l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, sera l'hôte lundi d'une réception en personne au Centre national des Arts. Pour l'occasion, le ministre Hussen sera accompagné de leaders communautaires et de personnes canadiennes. Le thème de cette année, « Poursuivre un legs d'excellence », sera souligné tout au long de la soirée par des spectacles, des témoignages et des entrevues qui rendront hommage aux réalisations et à la contribution des communautés asiatiques de partout au pays.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Voici les détails :

POUR ASSISTER À L'ACTIVITÉ VIRTUELLE :

Les discours et les prestations artistiques seront diffusés en direct sur la page Facebook de Patrimoine canadien.

DATE :

Le 9 mai 2022

HEURE :

18 h 30

LIEU :

Centre national des Arts

Salle Canada

1, rue Elgin

Ottawa

SOURCE Patrimoine canadien

