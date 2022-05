La FTQ appelle à la mobilisation de ses membres à l'occasion de la marche Du pain et des forêts





QUÉBEC, le 8 mai 2022 /CNW Telbec/ - À l'occasion de la marche Du Pain et des forêts organisée par Mères au front et Ma Place au travail, la FTQ tient à exprimer son soutien aux participantes et participants et invite ses membres à se joindre à la mobilisation qui culminera devant l'Assemblée nationale ce dimanche 8 mai.

« Nous sommes interpellés, comme organisations syndicales, par le travail de mobilisation des femmes et des mères pour un plus grand accès à des services publics, des services de garde et par des mesures sociales de qualité qui luttent avec efficacité contre la précarisation des femmes », indique Denis Bolduc, secrétaire général de la FTQ.

La marche qui aura lieu à l'occasion de la fête des Mères réunira également à Québec plusieurs groupes qui militent pour une transition juste et des actions soutenues pour lutter contre les changements climatiques, une autre cause à laquelle souscrit la FTQ.

« Le contexte préélectoral actuel nous incite à nous faire entendre sur les causes qui tiennent à coeur aux femmes et aux hommes que nous représentons. Il faut réitérer que nous voulons vivre dans une société qui s'engage résolument à lutter pour des conditions de vie et de travail décentes ainsi qu'à préserver la planète pour les générations futures », conclut Denis Bolduc.

Les gens sont invités à se présenter au Parc du musée à Québec (255, Grande-Allée O) dès 11 h 00. Le départ de la marche s'effectuera à midi. Pour plus amples informations, vous pouvez consulter le lien suivant : https://meresaufront.org/du-pain-et-des-forets-fete-des-meres-2022

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600 000 travailleurs et travailleuses.

