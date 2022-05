Semaine québécoise de la garde scolaire - Un maillon essentiel pour les parents!





QUÉBEC, le 8 mai 2022 /CNW Telbec/ - À la veille de la Semaine québécoise de la garde scolaire, la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) souhaite remercier tout le personnel des services de garde en milieu scolaire. Cette semaine thématique se déroulera du 9 au 13 mai sous le thème « Le personnel de la garde scolaire, un maillon essentiel ».

« Le personnel de la garde scolaire se démarque par son dévouement, son professionnalisme et sa créativité. Les éducatrices ont fait preuve d'une grande résilience dans les deux dernières années afin de continuer à offrir un milieu sécuritaire et accueillant aux élèves. Les parents considèrent le service de garde comme un service essentiel qui fait partie de la mission éducative de l'école. Merci à tout le personnel de la garde scolaire! », lance Kévin Roy, président de la FCPQ.

Les liens entre les parents et les intervenants du service de garde sont tissés serrés. Dans le cadre de notre Colloque national du 28 mai, l'Association québécoise de la garde scolaire animera un atelier sur « La collaboration parents/service de garde scolaire : un atout! ». La FCPQ offrira aussi la possibilité aux parents de venir poser des questions et échanger sur le comité de parents du service de garde, une instance méconnue qui offre pourtant de nombreuses possibilités, à l'occasion du Rendez-vous de la mobilisation, une rencontre virtuelle qui aura lieu le 13 juin à 19h.

Nous invitons les parents à remercier le personnel du service de garde dans leur école et à partager leur reconnaissance sur les réseaux sociaux. Pour en savoir plus sur la Semaine québécoise de la garde scolaire, visitez le site web de l'AQGS.

Profil de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ)

La FCPQ regroupe les comités de parents de plus de 90% des centres de services scolaires du Québec. Elle soutient, depuis près de 50 ans, les parents bénévoles soucieux de la participation parentale au sein des écoles publiques primaires et secondaires dans le but d'assurer la qualité de l'éducation offerte aux enfants.

