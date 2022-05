Prix de journalisme en loisir : Dévoilement des lauréats·es de la 37e édition des Prix du Conseil québécois du loisir





MONTRÉAL, 07 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Conseil québécois du loisir est heureux d'annoncer les lauréats·es de la 37e édition du Prix de journalisme en loisir. Ce prix vise à reconnaître l'excellence du travail des journalistes qui contribuent à faire mieux connaître l'apport des intervenants du milieu associatif dans le domaine du loisir, les diverses formes de loisirs pratiqués au Québec ou par des Québécois·es ainsi que les nombreux impacts du loisir notamment aux niveaux individuel, social, culturel, environnemental et économique.

C'est le samedi 7 mai dans le cadre du gala de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ), qui clôturait la Semaine de la presse et des médias, que les prix de l'édition 2022 ont été annoncés par le président du CQL, Pierre-Paul Leduc.

Ce sont 128 reportages qui ont été présentés par 80 journalistes provenant de partout au Québec. De ce nombre, 98 reportages ont été soumis aux membres du jury qui ont sélectionné les premiers prix de chacune des quatre catégories (Audio-radio, Écrit court, Écrit long et Vidéo-télévision) en plus d'un prix Coup de coeur. Ces 8 lauréats ont reçu des bourses totalisant 6 100$ ainsi qu'un trophée commémoratif.

LAURÉATS·ES DES PRIX DE JOURNALISME EN LOISIR 2022

ÉCRIT COURT (- DE 1000 MOTS) PORTÉE LOCALE OU RÉGIONALE / 1ER PRIX DE 800$ Pas de retraite pour les joueurs de balle par Richard Hamel, le Canada Français ÉCRIT COURT (- DE 1000 MOTS) PORTÉE PROVINCIALE OU NATIONALE / 1ER PRIX DE 800$ Chasseurs d'image par Maxime Johnson, L'actualité ÉCRIT LONG (+ DE 1000 MOTS) PORTÉE LOCALE OU RÉGIONALE / 1ER PRIX DE 800$ Les parcs, ces grands sauveurs par Émilie Côté, La Presse ÉCRIT LONG (+ DE 1000 MOTS) PORTÉE PROVINCIALE OU NATIONALE / 1ER PRIX DE 800$ Le camping au service de l'art par Claudine Hébert, Camping-Caravaning AUDIO-RADIO : PORTÉE LOCALE OU RÉGIONALE / Pas de prix attribué par le jury AUDIO-RADIO : PORTÉE PROVINCIALE OU NATIONALE / 1ER PRIX DE 800$ Monts Groulx : entre patrouille, gestion et réappropriation par Marie-Laure Josselin, Radio-Canada VIDÉO-TÉLÉVISION : PORTÉE LOCALE OU RÉGIONALE / 1ER PRIX DE 800$ Secondaire en spectacle : souvenirs mémorables pour des jeunes participants par Tanya Beaumont, Radio-Canada VIDÉO-TÉLÉVISION : PORTÉE PROVINCIALE OU NATIONALE / 1ER PRIX DE 800$ Dans la tête d'un casque par André Bernard, Radio-Canada COUP DE COEUR / PRIX DE 500$ Une grange convertie en patinoire de rêve par Marie-Pier Gagnon, Le Canada Français

Le Conseil québécois du loisir félicite chaleureusement les lauréats·es dans l'ensemble des catégories pour leurs contributions à faire mieux comprendre les diverses facettes de l'utilisation du temps libre et du loisir dans notre société actuelle.

Un cahier spécial contenant tous les reportages primés est également en ligne dans la section « Prix de journalisme » sur le site Internet du Conseil québécois du loisir.

À propos du Conseil québécois du loisir

Le Conseil québécois du loisir a pour mission de contribuer à l'accessibilité et au rayonnement du loisir au Québec en valorisant l'apport du milieu associatif. Le CQL regroupe et représente les organismes nationaux du loisir et leurs réseaux de quelques 4500 organisations en plus de soutenir leur développement. Il favorise la concertation, le réseautage et les partenariats associatifs, publics et privés, québécois, canadiens et internationaux. Il contribue par le loisir au développement social, culturel et économique du Québec. Il défend le droit au temps libre et aux loisirs pour tous et en favorise l'accessibilité.

Source : Conseil québécois du loisir Information : [email protected] @loisirquebec.com / 514-252-3132

