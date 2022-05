Visite de la secrétaire générale de la Francophonie - La secrétaire générale de la Francophonie sera de passage au Québec pour officialiser la création de la Représentation extérieure de l'Organisation internationale de la Francophonie pour les Amériques à Québec





QUÉBEC, le 7 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec accueillera, les 9 et 10 mai prochains, la secrétaire générale de la Francophonie, Louise Mushikiwabo, pour procéder à l'officialisation de la création de la Représentation extérieure de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) pour les Amériques à Québec. Les détails entourant l'implantation de cette nouvelle organisation internationale intergouvernementale à Québec seront dévoilés le 10 mai.

Le lundi 9 mai, elle présentera sa vision de l'avenir de la Francophonie à un déjeuner-causerie au Conseil des relations internationales de Montréal (CORIM). Son programme prévoit également deux activités autour de la Francophonie économique et de la découvrabilité des contenus francophones.

Le mardi 10 mai, en plus de l'officialisation de la Représentation, elle s'entretiendra avec le premier ministre, François Legault, la ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Nadine Girault, et le président de l'Assemblée nationale, François Paradis.

« Je suis ravie d'accueillir à nouveau la secrétaire générale de la Francophonie, au Québec. Cette visite sera un jalon important pour la Francophonie et pour le Québec. L'officialisation de la création de la Représentation extérieure est un projet structurant pour le rayonnement de la langue française dans les Amériques. Cette visite sera aussi l'occasion de faire avancer des priorités communes, dont la Francophonie économique, le développement du numérique et la promotion de la langue française. »

Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la région des Laurentides

Le Québec est membre de plein droit de l'OIF, aux côtés des 87 autres États et gouvernements. Il y est actif depuis plus de 50 ans.





Le nombre de locuteurs francophones dans le monde est de 321 millions, dont 6,6 % se situent dans les Amériques.





langue la plus apprise dans le monde et la 3 langue la plus parlée dans le monde des affaires. Elle est un vecteur de développement économique. L'espace francophone représente un marché potentiel de 1,4 milliard d'habitants. Les 88 États et gouvernements membres de la Francophonie représentent 16 % de la richesse mondiale et plus de 20 % des échanges mondiaux de marchandises.

