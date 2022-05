La marque de vêtements de sport pour enfants moodytiger lance une campagne mondiale d'essai gratuit





HONG KONG, 7 mai 2022 /PRNewswire/ -- moodytiger, la marque de vêtements de sport pour enfants de plus en plus populaire fondée en 2018, se distingue par ses tissus high-tech qui assurent à la fois fonctionnalité et confort tout en gardant un style frais et dynamique.

La marque a récemment lancé ses nouvelles collections printemps/été 2022, ainsi qu'une version améliorée de leur produit phare : les Breezy Leggings. Et pour montrer à quel point leurs leggings sont formidables, ils ont lancé une campagne d'essai gratuit, invitant 200 enfants sportifs à travers le monde à venir voir et tester par eux-mêmes.

Les enfants sont dynamiques et aventureux, ils ont donc besoin d'équipements sportifs adaptés qui leur permettent d'être à l'aise pour explorer le monde. moodytiger a identifié ce besoin non satisfait et s'est lancé. La marque a développé une gamme complète de vêtements de sport pour enfants équipés de leurs technologies de pointe, assurant une expérience exceptionnelle à nos enfants au cours de leurs aventures.

L'été approche, et c'est le moment où les enfants sortent. Mais c'est aussi la saison des forts rayons UV, de l'humidité, et des sensations de transpiration, qui causent de l'inconfort pendant les activités en plein air. moodytiger a constaté le dilemme et crée le nouveau tissu Brizi®. Leurs leggings aérés sont confectionnés à l'aide de leur tissu breveté Brizi®, qui procure une sensation de fraîcheur grâce à une technologie unique et une protection solaire d'indice UPF 50+, qui peut bloquer plus de 98 % des rayons ultraviolets nocifs. Alors, soyez rassuré lorsque les enfants courent en plein soleil l'été. « Les leggings Breezy sont conçus pour l'été, et nous utilisons également cette technologie sur nos vestes d'été, avec lesquelles nous espérons permettre à nos enfants d'explorer le monde sans tracas tout en restant à l'aise et décontractés. Ne gâchez pas les beaux jours, » a déclaré le concepteur en chef de moodytiger.

Lien vers l'événement : https://bit.ly/3LKbYcO

Tout en se concentrant sur l'innovation high-tech, moodytiger est aussi une marque écologique, qui pratique un commerce responsable, comme en attestent ses emballages certifiés FSC et ses tissus certifiés OTEX100.

moodytiger est une marque inspirée par et créée spécialement pour les enfants, et c'est ce qui la rend différente. Comme la marque le prône : changez les vêtements de sport pour enfants. Ils mettent également en lumière la nouvelle génération, une génération dynamique et aventureuse qui est prête à prendre le monde d'assaut.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1811405/moodytiger_banner.jpg

