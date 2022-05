Numéros gagnants de la loterie après-midi - Société des loteries et des jeux de l'Ontario - 07 mai 2022

BeSafe Group, la startup qui a lancé le forfait de réservation avec assurance voyage « BeSafe Rate », a conclu un nouveau tour d'investissement de 1,2 million d'euros pour accélérer le développement de la technologie et des services d'assurance pour...

Entouré de nombreux citoyens et de représentants de groupes ayant à coeur la protection des espaces verts, le député de Jonquière et porte-parole du Parti Québécois en matière d'environnement et de lutte contre les changements climatiques, Sylvain...