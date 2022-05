LTI et Mindtree annoncent leur fusion pour créer un nouvel acteur des services informatiques à grande échelle en Inde





Lors de leurs assemblées respectives organisées aujourd'hui, les conseils d'administration de LTI et Mindtree ont approuvé un projet mixte de fusion de ces deux sociétés de services informatiques, indépendantes et cotées en bourse, sous la propriété du groupe Larsen & Toubro. La proposition d'intégration permettra à LTI et Mindtree d'unir leurs forces pour créer un fournisseur de services informatiques, à la fois efficace et de grande envergure, dépassant les 3,5 milliards USD. La transaction est soumise à l'approbation des actionnaires ainsi qu'aux approbations réglementaires.

LTI et Mindtree ont assuré des performances financières, parmi les meilleures sur le marché, en créant de la valeur pour les actionnaires. Dans la mesure où les évolutions récentes dans le secteur (notamment la prédominance des gros contrats et la préférence pour les offres de bout en bout) bénéficient aux acteurs à grande échelle, les deux sociétés ont décidé qu'il était opportun de combiner les forces des deux organisations pour mieux servir leurs clients.

D'importants avantages à grande échelle sont prévus, grâce aux forces complémentaires de LTI et Mindtree, ce qui se traduira par un portefeuille d'offres, plus robuste dans tous les secteurs verticaux. Le renforcement de l'engagement des clients et du modèle de prestation, grâce à l'industrialisation des livraisons, et la rationalisation des processus créant de la valeur devraient engendrer une amélioration des capacités, propice aux contrats de grande envergure. Ces opportunités permettront de créer une proposition de valeur plus distinctive pour les employés, et des partenariats plus solides avec les acteurs de l'écosystème.

Dès l'entrée en vigueur du projet, tous les actionnaires de Mindtree recevront des actions de LTI selon un ratio de 73 actions de LTI par tranche de 100 actions de Mindtree. Les nouvelles actions de LTI ainsi émises seront négociées sur le NSE et le BSE. Larsen & Toubro Limited détiendra une participation de 68,73 % dans LTI, à l'issue de la fusion.

Dans l'immédiat, les deux sociétés continueront d'opérer de manière indépendante. Un comité de pilotage sera constitué pour superviser la transition jusqu'à l'achèvement de la procédure de fusion. L'entité fusionnée sera baptisée « LTIMindtree », de manière à tirer parti des avantages des deux marques et créer de la valeur pour toutes les parties prenantes.

Commentant la fusion, A. M. Naik, président de LTI, a déclaré : « Cette fusion illustre notre engagement continu consistant à développer le marché des services informatiques, et s'inscrit pleinement dans le cadre de notre vision stratégique. Les activités hautement complémentaires de LTI et Mindtree permettront de faire de cette intégration une proposition "gagnant-gagnant" pour nos clients, investisseurs, actionnaires et employés. »

Évoquant la fusion, S. N. Subrahmanyan, vice-président de LTI, a confié pour sa part : « Nous sommes persuadés que la proposition de fusion nous permettra de nous appuyer sur les forces combinées de ces deux organisations pour générer des synergies grâce aux avantages d'échelle, aux compétences transversales, et au vivier de talents, ainsi réunis. Ceci nous permettra de devenir un partenaire de choix dans le domaine des transformations technologiques à grande échelle, et de créer une proposition de valeur distinctive pour les employés. »

Conseillers

Citigroup Global Markets India Private Limited a agi en tant que conseiller financier auprès de LTI.

Cyril Amarchand Mangaldas a agi en tant que conseiller juridique auprès de LTI.

Kroll Advisory Pvt. Ltd. a fourni à LTI un avis d'équité sur l'évaluation effectuée par l'expert, dans le cadre de la proposition de transaction. GT Valuation Advisors Private Limited a été nommée en tant qu'expert par LTI.

À propos de LTI:

LTI (NSE : LTI) est une société internationale de conseil technologique et de solutions numériques qui permet à plus de 485 clients de réussir dans un monde convergent. Opérant dans 33 pays, nous donnons le meilleur de nous-mêmes pour nos clients, et accélérons leur parcours de transformation numérique. Depuis notre fondation en 1997 en tant que filiale de Larsen & Toubro Limited, notre patrimoine unique nous offre un savoir-faire concret inégalé pour résoudre les défis les plus complexes des entreprises, dans tous les secteurs d'activités. Chaque jour, notre équipe de plus de 45 000 collaborateurs permet à nos clients d'améliorer l'efficacité de leurs opérations commerciales et technologiques, et d'offrir une valeur ajoutée à leurs clients, employés, et actionnaires. Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.Lntinfotech.com ou suivez-nous sur @LTI_Global.

