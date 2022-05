Rayonnement de la culture québécoise - 300 000 $ pour mettre en valeur l'art contemporain





QUÉBEC, le 7 mai 2022 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, annonce l'investissement de 300 000 $ dans le projet Espace sensible de l'organisme sans but lucratif Artch. Cette initiative vise à faciliter l'accès à l'art contemporain dans l'espace public et à diffuser les oeuvres d'artistes québécois émergents. Sept expositions seront présentées jusqu'à mars 2023 à Québec, Chicoutimi, Rimouski, Trois-Rivières, Montréal, Gatineau et Rouyn-Noranda.

Grâce au projet Espace sensible, la population québécoise pourra découvrir gratuitement des expositions mettant en valeur les oeuvres de 50 artistes québécoises et québécois en arts visuels. Les oeuvres seront présentées dans des pavillons quatre saisons installés dans des lieux touristiques. Espace sensible est une occasion unique de favoriser les échanges artistiques et culturels entre plusieurs institutions à travers le Québec. Surtout, ce projet contribue à faire briller la culture québécoise à la grandeur du Québec, à la rapprocher des citoyennes et citoyens ainsi qu'à stimuler la fierté à l'endroit de la créativité et des talents d'ici.

Artch a pour mission d'accompagner les artistes émergents dans leurs premières étapes de professionnalisation. L'organisme identifie, forme, finance, mentore et expose chaque année une cohorte de quelques artistes en début de carrière, essentiellement par le biais d'une exposition au square Dorchester à Montréal.

« Il est primordial pour notre gouvernement de faciliter l'accès des Québécois à l'art et à nos artistes. Ce nouvel investissement permettra à un plus grand nombre de citoyens de se laisser surprendre par l'art contemporain en fréquentant des espaces publics de leur région. L'art a le pouvoir de nous inspirer, de nous émouvoir, de nous faire réfléchir. Qui plus est, l'initiative fera une grande place à la relève artistique! »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Je remercie chaleureusement le ministère de la Culture et des Communications pour son implication auprès de l'organisme. En soutenant Artch, il encourage les artistes de la relève en art visuel partout au Québec. Espace sensible abrite des expositions dans l'espace public qui favorisent des conversations entre les territoires, les artistes et les commissaires québécoises et québécois. Cette série d'expositions nous semble nécessaire pour faire rayonner les artistes émergentes et émergents ainsi que pour stimuler la découverte des arts visuels sur l'ensemble du territoire. Grâce à cet appui, nous avons pu déployer le projet à plus grande échelle. »

Sarah Kitzy Gineau-Delyon, directrice d'Artch

L'Appel de projets pour le rayonnement de la culture québécoise du ministère de la Culture et des Communications vise à soutenir les initiatives promotionnelles collectives à grand déploiement de même que les projets d'envergure contribuant au développement et au rayonnement de la culture québécoise et de son offre, partout sur le territoire.

L'aide financière annoncée aujourd'hui est accordée dans le cadre de cet appel de projets, sous le volet qui vise le développement et la production d'activités d'envergure participant à la reconnaissance ou à la valorisation de la culture québécoise.

Au total, 14 projets seront soutenus, dans le cadre d'un investissement de plus de 6,3 M$, et commenceront à se déployer dès l'été 2022. D'autres annonces suivront à ce sujet.

Artch

