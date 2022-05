L'électromobilité avec l'innovation, la praticité et la finalité : La révélation du football brésilien, Neymar Jr, dévoile la gamme de nouvelle génération d'e.GO Mobile, e.wave X





· Le lancement qui s'est tenu dans l'emblématique « Kraftwerk » de Berlin a permis de dévoiler la plateforme de nouvelle génération, à commencer par e.wave X.

· L'événement est soutenu par l'IFA - le marché le plus important au monde pour l'électronique grand public.

· La réservation de l'e.wave X est maintenant ouverte au public en utilisant la boutique en ligne e.GO ou l'application e.GO Connecttm.

· e.GO Mobile a également dévoilé une édition limitée - e.wave NJR - dont seulement 31 unités seront produites dans le monde.

· Une unité sera conduite par Neymar JR et les recettes des ventes des 30 autres unités seront reversées pour construire un projet d'eau durable au Brésil.

AACHEN, Allemagne, 7 mai 2022 /PRNewswire/ -- Next.e.GO Mobile SE, le fabricant allemand indépendant de voitures électriques, a organisé un événement exclusif pour dévoiler sa gamme de nouvelle génération, à commencer par la e.wave X, en compagnie de l'ambassadeur de la marque, la révélation du football brésilien Neymar Jr.

Environ 150 invités et représentants de la presse ont assisté au lancement exclusif de l'un des véhicules électriques urbains les plus innovants et durables. L'événement, diffusé en direct et soutenu par l'IFA - la place de marché la plus importante au monde pour l'électronique grand public et l'innovation - marque le début du prochain chapitre du parcours de croissance de e.GO Mobile.

Pendant l'événement, Ali Vezvaei, président du conseil d'administration de Next.e.GO Mobile SE, a commenté : « L'accélération de la mobilité durable est à l'avant-plan, non seulement pour l'avenir de notre planète, mais aussi pour naviguer dans les changements tectoniques que nous connaissons à l'échelle mondiale. »

Bourrée d'innovation et de durabilité, la e.wave X offre bien plus qu'un simple moyen de transport, mais un véritable style de vie. Pour l'ambassadeur de la marque, Neymar Jr, il s'agit également d'un point pivot vers le développement de la mobilité durable, explique-t-il : « Regarder comment cette voiture électrique spéciale est construite, c'est comme regarder un art 3D réalisé en quelques minutes. Ce n'est pas seulement une voiture, c'est une déclaration qui combine l'innovation et l'objectif durable dans un choix de style de vie. »

e.GO Mobile construit des voitures électriques d'une manière unique dans le secteur, en s'appuyant sur une robotique avancée, une architecture informatique de l'Internet de production à la pointe de la technologie et un concept extérieur innovant qui non seulement est plus résistant aux bosses et aux rayures et beaucoup plus facile à entretenir et à réparer, mais qui débloque également la possibilité de changer l'extérieur (re-skinning) pour offrir différents choix de couleurs pour le même véhicule au cours de son cycle de vie.

Martin Ecknig, PDG de Messe Berlin, a déclaré : « IFA NEXT est la plaque tournante de l'innovation de l'IFA Berlin et emmène l'industrie et le public véritablement à la limite de l'innovation. C'est ici que l'on trouve les technologies les plus intelligentes, et la durabilité doit bien sûr être au coeur de tout cela. C'est ici que vous voyez les plus grandes foules et que vous obtenez le plus grand buzz. C'est pourquoi l'IFA NEXT est la plateforme parfaite pour la e.wave X de e.GO Mobile et nous sommes impatients d'accueillir son lancement public. »

La e.wave X a été spécialement conçue pour être pratique et utile. Il répond aux besoins urbains modernes grâce à ses dimensions optimisées pour un véhicule à 4 places qui peut se garer sur presque toutes les places de parking, à sa dynamique de conduite étonnante qui rend la conduite amusante, à sa solution de batterie intelligente et optimisée qui offre la commodité, à son écran ultra large et à ses nombreuses fonctions intelligentes et connectées qui offrent une expérience utilisateur unique.

La campagne de réservation a été lancée à partir d'aujourd'hui et les clients ont la possibilité de réserver un véhicule sur le site Web e.GO ou via l'application e.GO Connecttm. Grâce à notre campagne « Green on and off the pitch », toute réservation pendant les 10 premiers jours est à coût zéro.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1812441/Presentation_of_ewaveX.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1812442/Presentation_of_ewaveX_2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1812443/Presentation_of_ewaveX_3.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1812444/Presentation_of_ewaveX_4.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1812445/Presentation_of_ewaveX_5.jpg

