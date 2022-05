/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Rassemblement contre les électrochocs : cessons la violence à l'égard des femmes, des mères et des grands-mères/





MONTRÉAL, le 6 mai 2022 /CNW Telbec/ - La veille de la fête des Mères, un 14ième rassemblement d'opposition aux électrochocs aura lieu ce samedi à Montréal. Actuellement, des milliers d'électrochocs sont administrés sans surveillance au Québec. Les deux tiers sont donnés à des femmes et un tiers à des personnes âgées de 65 ans et plus. Plusieurs personnalités prendront la parole pour dénoncer cette situation.

Le rassemblement se tiendra :

DATE : Samedi le 7 mai 2022

HEURE : 11h à 12h

LIEU : Place Émilie-Gamelin, à Montréal (coin St-Hubert et Ste-Catherine)

A cette occasion, des responsables seront disponibles pour répondre aux questions des médias.

