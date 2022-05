Xinhua Silk Road : La fashion week de Shenzhen mélange technologies numériques et nouvelles tendances de l'industrie de la mode





BEIJING, 7 mai 2022 /PRNewswire/ -- La fashion week automne/hiver 2022 de Shenzhen, qui s'est terminée à Shenzhen, dans la province du Guangdong dans le sud de la Chine, le 30 avril, a mis en lumière le mélange entre l'incroyable industrie de la mode et des éléments de création et de production vestimentaire en vogue grâce aux technologies numériques de pointe.

La fashion week a intégré le concept actuellement à la mode du métavers pour la première fois et employé l'intelligence artificielle, la technologie de réalité virtuelle et la modélisation numérique 3D pour générer des vêtements virtuels, constituant une vitrine en ligne et hors ligne.

Au cours de la fashion week, un espace d'expérience numérique, un groupe d'idoles de la mode virtuelles et une plateforme de commande numérique ont également été lancés, présentant les nouvelles pièces de la saison et les vêtements virtuels ensemble, tandis que les vrais mannequins pouvaient interagir avec les idoles virtuelles.

Pendant ce temps, les acheteurs professionnels qui ont regardé le spectacle en streaming en direct depuis la Chine ou l'étranger ont pu commander les marchandises en ligne instantanément.

Avec la tendance à la numérisation, l'industrie de la mode de Shenzhen se tourne vers la technologie haut de gamme, la diversité créative, l'internationalisation des marques et les produits à la mode, a déclaré Pan Ming, président de Shenzhen Garment Industry Association.

On apprend qu'il y a 4 100 entreprises de high tech installées dans le district de Nanshan à Shenzhen, emplacement principal de la fashion week, accélérant la numérisation de l'industrie de la mode. En parallèle, le quartier vestimentaire de Lixiu situé dans le district a attiré 600 marques de vêtements, devenant un lieu de rassemblement pour les créateurs de mode originaux du monde entier.

En 2021, le chiffre d'affaires de l'industrie de la mode dans le district de Nanshan a atteint 21,169 milliards de yuans, en hausse de 7,15% sur un an.

