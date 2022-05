Améli Pineda et Magdaline Boutros du journal Le Devoir ont été nommées Journalistes de l'année au Concours canadien de journalisme de 2021; 17 journalistes sont lauréats pour une première fois





TORONTO , le 6 mai 2022 /CNW/ - Améli Pineda et Magdaline Boutros du journal Le Devoir ont été nommées Journalistes de l'année au Concours canadien de journalisme de 2021, qui attribue ce prix pour la première fois à plus d'une personne.

Améli Pineda et Magdaline Boutros, qui ont gagné dans la catégorie du Journalisme spécialisé, figuraient parmi les lauréats des 15 catégories en lice pour le titre de Journaliste de l'année. Seuls les gagnants individuels ou les équipes de deux personnes sont admissibles à cet honneur. Les sept Journalistes de l'année précédents ont mérité ce prix à titre individuel.

En plus de faire équipe avec Améli Pineda dans le Journalisme spécialisé, Magdaline Boutros a aussi été finaliste pour le Reportage à caractère international et (avec son collègue Ulysse Bergeron) pour le Reportage soutenu.

Améli Pineda et Magdaline Boutros ont remporté la palme pour leur couverture en profondeur de la violence conjugale au Québec. Les trois juges pour le titre du Juge de l'année ont dit que leur travail sur les féminicides et ses ramifications, particulièrement pour les enfants touchés, nous rappellent que pour plusieurs personnes vivre sans peur est un rêve hors d'atteinte. Ils ont dit que c'était là une éloquente démonstration de la capacité du journalisme d'exposer la vérité devant les personnes qui ont le pouvoir de changer la société afin de la rendre meilleure.

Améli Pineda et Magdaline Boutros sont toutes deux lauréates pour une première fois. On compte 17 journalistes qui ont remporté un prix du CCJ pour la première fois.

Parmi ces nouveaux gagnants, Evan Buhler de RMO Today a été primé deux fois : pour la Photo de reportage et le Reportage à caractère local, où il a fait équipe avec Tanya Foubert et Greg Colgan.

RMO Today, qui est établi à Canmore en Alberta, a été l'une des deux organisations dont les journalistes ont été honorés pour une première fois. Le prix attribué à Tori Marlan pour le Reportage élaboré était une première pour Capital Daily, un organe de presse de Victoria.

Karyn Pugliese a remporté son premier prix du CCJ, qui constitue le deuxième pour le National Observer, dans la catégorie de la Chronique pour ses écrits déchirants sur le scandale des pensionnats autochtones au Canada.

Marcus Gee du Globe and Mail a été le seul autre lauréat doublement primé, remportant la palme pour le Reportage bref et le Reportage soutenu, un travail d'équipe avec ses collègues Andrea Woo et Ian Brown. C'était le sixième prix du CCJ pour Marcus Gee, le cinquième pour Ian Brown et le deuxième pour Andrea Woo.

Grant Robertson du Globe and Mail est lauréat pour une huitième fois, égalant le record du plus grand nombre de prix détenu par Serge Chapleau, Jacquie McNish et Stephanie Nolen. Grant Robertson a été sélectionné dans la catégorie du Sport pour sa candidature conjointe avec Rachel Brady, gagnante pour une première fois.

Bruce MacKinnon du Halifax Chronicle Herald (Caricature) et Mark MacKinnon du Globe and Mail (Reportage à caractère international) sont tous deux lauréats pour une septième fois.

Le Globe and Mail vient en tête de toutes les organisations avec 10 prix dans les 22 catégories. Le Halifax Chronicle Herald, RMO Today et le Toronto Star en ont deux chacun. La Presse Canadienne, Capital Daily, Le Devoir, le London Free Press, le National Observer et La Presse ont pour leur part remporté un prix chacun.

Il y avait 66 finalistes de 22 organisations pour les 22 catégories. Les finalistes et les gagnants ont été sélectionnés par des comités de trois juges dans chacune des catégories parmi les 869 candidatures soumises pour du travail publié en 2021.

Il s'agit de la 73e année du programme de prix et de la 33e en vertu de la présente structure administrative. Le Concours a été créé par le Toronto Press Club en 1949 pour encourager et récompenser l'excellence du travail journalistique dans les quotidiens au Canada. Le Concours est maintenant ouvert aux journaux quotidiens, agences de presse et sites de nouvelles en ligne dont les candidatures ont été approuvées par le conseil des gouverneurs du CCJ.

Voici une liste complète des gagnants et finalistes :

Culture

Gagnante : Kate Taylor, Globe and Mail, pour un ensemble de reportages, incluant une analyse sur l'essor des jetons non fongibles, une enquête scientifique sur les oeuvres d'art pillées par les nazis et une réflexion profonde sur la moralité du fait de conserver des restes humains dans des musées

Finalistes : Hugo Dumas, La Presse, pour un reportage en deux parties sur le scénariste reclus qui a soigneusement mis en scène sa propre mort des années à l'avance; Jen Zoratti, Winnipeg Free Press, pour le portrait d'une artiste inuit de troisième génération

Prix E. Cora Hind pour le Journalisme spécialisé

Gagnantes : Améli Pineda et Magdaline Boutros, Le Devoir, pour un travail éclairant sur la violence conjugale au Québec

Finalistes: Sharon Kirkey, National Post, pour ses reportages sur la santé, incluant la COVID-19; Stefan Labbé, Glacier Media, pour la couverture de l'environnement et des changements climatiques

Nouvelle de dernière heure

Gagnant : Le London Free Press pour un reportage en profondeur et des commentaires percutants après qu'un homme a percuté avec son véhicule une famille immigrante déambulant lors d'une promenade en soirée, l'attaquant prétendument en raison de leur foi musulmane

Finalistes: Le Globe and Mail pour la couverture de la vague de chaleur intense en Colombie-Britannique qui a décrit en détail non seulement la dévastation, mais aussi le rôle qu'ont joué à cet égard les changements climatiques; Malak Abas, Dean Pritchard et Paul Samyn, Winnipeg Free Press, pour un reportage sur un incident au cours duquel une infirmière a été poignardée dans un hôpital avant qu'un médecin intervienne et neutralise lui-même l'agresseur

Photo de nouvelle de dernière heure

Gagnant : Tim Krochak, Halifax Chronicle Herald, pour une photo d'une poursuite policière dans un lac infesté d'algues

Finalistes : Barry Gray, Hamilton Spectator, pour une image de manifestants renversant une statue de Sir John A. Macdonald; Chris Young, Presse Canadienne, pour la photo d'une confrontation entre policiers et manifestants dans un campement de sans-abri

Économie

Gagnants : Greg McArthur, Tim Kiladze, Joe Castaldo et Wendy Stueck, Globe and Mail, pour une enquête sur Bridging Finance et l'un des plus grands scandales financiers de l'histoire canadienne

Finalistes: Christine Dobby, Richard Warnica, Jacob Lorinc et Doug Smith, Toronto Star, pour la couverture de la lutte au sein de la famille Rogers pour le contrôle de l'entreprise; Vanmala Subramaniam, Clare O'Hara, James Bradshaw et Jaren Kerr, Globe and Mail, pour avoir révélé le peu de progrès accompli par des entreprises qui ont promis d'améliorer la diversité de leurs effectifs et de lutter contre le racisme systémique

Prix Mary Ann Shadd Cary pour la Chronique (portfolio)

Gagnante : Karyn Pugliese, National Observer

Finalistes : Andrew Coyne, Globe and Mail; Isabelle Hachey, La Presse

Caricature (portfolio)

Gagnant : Bruce MacKinnon, Halifax Chronicle Herald

Finalistes : Michael de Adder, Halifax Chronicle Herald/Toronto Star; Graeme MacKay, Hamilton Spectator

Prix Claude Ryan pour l'Éditorial (portfolio)

Gagnant : David Ebner, Globe and Mail

Finalistes : Stéphanie Grammond, La Presse; John Roe, Waterloo Region Record

Texte explicatif

Gagnant : Tu Thanh Ha, Globe and Mail, pour avoir expliqué succinctement le fort taux de mortalité dans les centres de soins de longue durée au Canada et son impact sur les milliers de familles éprouvées

Finalistes : Kevin Donovan et Kelsey Wilson, Toronto Star, pour un examen approfondi des vols de voitures; Marie-Claude Malboeuf, La Presse, pour un reportage sur une forme invasive de pornographie rendue possible par la présence de caméras cachées dans les salles de bain

Photo de reportage

Gagnant : Evan Buhler, RMO Today, pour sa photo sous-marine d'une plongeuse en apnée immergée dans les eaux glacées d'un lac

Finalistes : Bernard Brault, Globe and Mail, pour une image de la performance d'un artiste visuel déplaçant des tonnes de sable d'une pile à une autre; Jason Franson, Presse Canadienne, pour une photo d'un homme se rafraîchissant à Edmonton alors que le mercure atteignait les 37 degrés

Photo d'actualité générale

Gagnant : Nathan Denette, Presse Canadienne, pour une photo d'un patient atteint de la COVID-19 luttant contre la mort alors qu'on lui prodigue des soins d'urgence

Finalistes : Frank Gunn, Presse Canadienne, pour le cliché du moment où Michael Kovrig retrouve sa femme après trois ans de détention en Chine; Martin Tremblay, La Presse, pour l'illustration frappante des inondations historiques à Abbotsford, C.-B.

Prix Norman Webster pour le Reportage à caractère international

Gagnant : Mark MacKinnon, Globe and Mail, pour des reportages sur le désastre humanitaire qui a suivi la prise de pouvoir des talibans en Afghanistan

Finalistes : Magdaline Boutros, Le Devoir, pour une série de reportages sur les incidences de 9/11 et du conflit qui a suivi en Afghanistan chez le pays voisin, le Pakistan; Nathan VanderKlippe, Globe and Mail, pour un reportage sur la migration à la frontière du Mexique et des États-Unis ainsi que dans la jungle dangereuse et inhospitalière du Darién.

Prix George Brown pour la Grande enquête

Gagnants : Tavia Grant, Tom Cardoso et David Milstead, Globe and Mail, pour une enquête sur les finances de l'Église catholique qui a soutenu de pas pouvoir donner suite à son engagement de verser 25 millions $ aux survivants des pensionnats autochtones

Finalistes : Kevin Donovan, Toronto Star, pour une série en cinq parties sur le décès d'un bambin, qui a mené à la réouverture de l'enquête policière et à une accusation d'homicide involontaire contre la gardienne; Ryan Thorpe, Winnipeg Free Press, pour une série en huit parties sur l'Établissement de Stony Mountain, où on enregistre régulièrement un nombre alarmant de décès chez les détenus et pour lesquels il y a rarement d'enquête

Reportage à caractère local

Gagnants : Tanya Foubert, Evan Buhler et Greg Colgan de RMO Today, pour un examen des circonstances et des conséquences des décès accidentels de skieurs et alpinistes victimes d'avalanches au cours d'expédiions guidées dans les Rocheuses

Finalistes : Andrew Rankin, Halifax Chronicle Herald, pour avoir révélé les agressions longtemps cachées commises par une personnalité publique respectée; Zak Vescera, Matt Smith, Dave Breakenridge et Thia James, Saskatoon StarPhoenix, pour une série sur la crise des surdoses en Saskatchewan et sur les systèmes d'inégalité qui l'ont alimentée

Prix William Southam pour le Reportage élaboré

Gagnante : Tori Marlan, Capital Daily, pour le récit captivant concernant un fugitif recherché par la justice américaine qui a réussi à prendre le contrôle d'un hôtel qui est à la fois un trésor du patrimoine local et une destination internationalement réputée

Finalistes : Joe Castaldo, Globe and Mail, pour un documentaire sur MindGeek, l'une des plus grandes et plus secrètes entreprises de pornographie au monde; Ryan Thorpe, Winnipeg Free Press, pour «Promise after the Plague», une chronique sur la première année de COVID-19

Prix John Wesley Dafoe pour la Politique

Gagnante : Althia Raj, Toronto Star, pour des chroniques sur la politique fédérale, dont l'une décrit comment la campagne électorale hésitante des libéraux a su retrouver son souffle

Finalistes : Patrick Brethour, Tom Cardoso, David Milstead et Vanmala Subramaniam, Globe and Mail, pour une analyse des données sur la Subvention salariale d'urgence du Canada et des problèmes d'attribution des fonds aux entreprises; Noor Javed, Steve Buist, Sheila Wang et Emma McIntosh, Torstar/National Observer, pour avoir exposé les liens entre le gouvernement ontarien et les entrepreneurs, la procédure accélérée des développements et la résurrection d'une proposition visant une autoroute controversée

Présentation/Conception graphique

Gagnants : Nathan Pilla, Kelsey Wilson et Tania Pereira, Toronto Star, pour une présentation dynamique, incluant la modélisation 3D, concernant un sinistre dévastateur qui a modifié la façon dont Toronto lutte contre les incendies d'immeubles en hauteur

Finalistes : Jeremy Agius, Globe and Mail, pour un projet interactif soulignant le fort taux d'inoccupation dans les immeubles de bureaux de Calgary à l'aide d'infographie, d'illustrations photo, de dessins au trait et d'images aériennes; Judith Lachapelle, La Presse, pour avoir expliqué sous la forme de bande dessinée pourquoi le contrôle des cerfs était la «moins pire» des solutions envisagées par les biologistes pour un parc à Longueuil

Prix John Honderich pour le Projet de l'année

Gagnant : La Presse, pour un reportage complet sur le nombre sans précédent d'incidents impliquant des armes à feu au Québec

Finalistes : The Globe and Mail pour un projet d'intérêt communautaire visant à comprendre pourquoi le nord-est de Brampton, où résident des milliers de travailleurs essentiels racialisés, a constamment enregistré le plus haut taux de COVID-19 par personne en Ontario; le Toronto Star pour «What COVID Reveals», une série examinant le fardeau additionnel que la pandémie a imposé aux femmes, mères, travailleurs essentiels, migrants et sans-abri

Prix Bob Levin pour le Reportage bref

Gagnant : Marcus Gee, Globe and Mail, pour un texte émouvant sur le «jardin des oubliés», un monument de fortune en hommage aux personnes marginalisées décédées de surdose

Finalistes : Mike Hager, Globe and Mail, pour un reportage sur un homme chargé du nettoyage des excréments laissés par 10 000 corneilles qui se rassemblent la nuit dans un parc d'édifices de bureaux; John Mackie, Vancouver Sun/Province, pour un reportage sur la relation étonnamment cordiale entre deux adversaires politiques, tous deux quadriplégiques

Sport

Gagnants : Grant Robertson et Rachel Brady, Globe and Mail, pour une enquête sur les troubles alimentaires et la culture parfois toxique qu'on retrouve dans le sport amateur de compétition

Finalistes : Joe Callaghan, Toronto Star, pour des documentaires sur la vedette du basketball Kyle Lowry, la nageuse Maggie Mac Neil et le légendaire boxeur Muhammad Ali; Alexandre Pratt, La Presse, pour des chroniques sur le soccer, le football au secondaire et le joueur de hockey du Canadien Jonathan Drouin

Photo de sport

Gagnante : Melissa Tait, Globe and Mail, pour avoir capté la réaction enjouée de l'équipe féminine de soccer du Canada lors de la victoire pour la médaille d'or aux Olympiques de Tokyo

Finalistes : Bernard Brault, La Presse, pour une photo de la jubilation exprimée après que l'équipe féminine de soccer du Canada a remporté l'or; Melissa Tait, Globe and Mail, pour une image artistique du sprint d'Andre De Grasse aux Olympiques

Reportage soutenu

Gagnants : Andrea Woo, Marcus Gee et Ian Brown, Globe and Mail, pour un reportage sur la crise des opioïdes et, en particulier, sur le portait de 100 personnes qui ont perdu la vie subséquemment

Finalistes: Magdaline Boutros et Ulysse Bergeron, Le Devoir, pour la couverture des agressions perpétrées contre des enfants au sein de l'Église catholique au Québec et des efforts déployés pour éviter de verser des compensations aux victimes; Kevin Donovan, Toronto Star, pour sa couverture incessante de l'enquête et ses reportages exclusifs sur l'assassinat des milliardaires Barry et Honey Sherman

SOURCE Concours canadien de journalisme

Communiqué envoyé le 6 mai 2022 à 20:30 et diffusé par :