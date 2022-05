Aim for Zero : RLX Technology prévoit d'être neutre en carbone d'ici 2050





PÉKIN, 7 mai 2022 /PRNewswire/ -- RLX Technology Inc. (NYSE: RLX, « RLX ») a annoncé aujourd'hui son projet de réduction nette des émissions de carbone, « Aim for Zero », qui vise à atteindre la neutralité carbone dans ses activités d'ici 2033 et tout au long de la chaîne de valeur de RLX d'ici 2050.

Selon Aim for Zero, RLX, connu pour sa marque de cigarettes électroniques RELX, va adopter huit mesures pour atteindre son objectif de zéro émission nette de carbone dans sa chaîne de valeur.

En ce qui concerne la production, RLX commencera à réduire les déchets dans ses bureaux, ses chaînes de production et ses laboratoires et visera à réduire de 30 % la part des déchets mis en décharge entre 2021 et 2033.

RLX prévoit également de transformer l'une de ses propres usines en usine à émission zéro en 2033.

L'entreprise va également établir un partenariat pour une chaîne d'approvisionnement écologique et encourager ses partenaires de la chaîne d'approvisionnement à utiliser davantage d'énergie renouvelable et à mettre en place un plan d'émissions de carbone nulles ou réduites.

En ce qui concerne ses produits, RLX prévoit de réduire les emballages plastiques jetables d'ici 2025 et de n'utiliser que des emballages plastiques recyclables, réutilisables ou dégradables d'ici 2033. RLX investira également dans le développement d'un produit RELX sans carbone d'ici 2025.

Le projet Pods Recycling est la principale mesure prise par RLX pour atteindre son objectif de neutralité carbone. D'ici fin 2022, le projet couvrira l'ensemble du pays et aura pour objectif de tripler le volume de cartouches recyclées entre 2022 et 2025.

RLX a recyclé plus d'un million de cartouches dans le cadre de son projet de recyclage en Chine, lancé par RLX en 2021, qui vise à transformer les cartouches usagées en matières premières pour la production de ciment et à utiliser ce dernier pour construire des infrastructures dans les différentes régions de Chine. Grâce au projet Pods Recycling, la première route en ciment réalisée par RLX a été mise en service à Chengde, dans la province chinoise du Hebei.

RLX a pour objectif de transformer au moins une de ses boutiques de marque en boutique écologique zéro émission d'ici fin 2023, et souhaite inciter ses employés à adopter un mode de vie à faible émission de carbone.

Ces dernières années, RLX n'a cessé de consacrer ses ressources à la réduction des émissions de carbone. Selon TÜV Rheinland, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de services d'assurance indépendants, en 2021, les bureaux et laboratoires de RLX à Pékin, Shanghai et Shenzhen ont atteint une émission nette de carbone nulle dans le cadre de leurs activités.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1812125/Aim_Zero.jpg

