La solution pour le cryptominage simple est arrivée





HELSINKI, le 6 mai 2022 /CNW/ - Dual Miners ( www.dualminers.com/ ) a franchi la barre des 45 millions de dollars américains sur les commandes et les préventes. Les plateformes de minage nouvellement introduites par Dual Miners ont surpassé tout ce qui existe actuellement sur le marché des cryptomonnaies. La raison de leur succès est simple : grâce à cette innovation, le minage est devenu une opération distincte et facile. Le manuel d'installation fourni avec la machine rend les choses encore plus faciles. Il n'est pas nécessaire d'être un vétéran de la technologie pour comprendre comment cela fonctionne.

Image : https://journalists.medianet.com.au/Releases/Attachment?j=971241&s=2&k=6469100

Grâce aux progrès de la technologie des puces ASIC, Dual Miners Ltd a mis au point trois solutions qui sont préconfigurées pour une utilisation facile et qui promettent un rendement du capital investi en aussi peu de temps qu'un mois. L'entreprise, qui est dirigée par certains des spécialistes les plus expérimentés de l'industrie du minage des cryptomonnaies, est basée au Royaume-Uni.

Selon un communiqué de l'entreprise, les offres actuelles comprennent DualPro, DualPro Max et le produit le plus récent, DualPremium, tous conçus pour soutenir des opérations lucratives sur la chaîne de blocs de votre choix.

Fondée à Londres, Dual Miners est une entreprise de conception et de fabrication de puces qui a des bureaux en Finlande, en Corée du Sud et en Australie, en plus de son siège social au Royaume-Uni. L'entreprise dispose de plusieurs équipes ayant des connaissances approfondies sur divers sujets, dont la technologie des chaînes de blocs et la conception technologique, entre autres.

Les consommateurs peuvent acheter des unités de traitement graphique de l'entreprise, qui offre également des services de développement de portefeuille cryptographique. L'entreprise a des bureaux sur trois continents différents. Le fait que Dual Miners ait accumulé une quantité substantielle d'expérience sur le marché lui a valu une excellente réputation dans le secteur de la chaîne de blocs.

Par conséquent, Dual Miners paiera les coûts d'expédition ainsi que les droits d'importation, ce qui permettra aux consommateurs de ne pas dépenser plus que le coût du gadget tout en recevant tout ce dont ils ont besoin pour commencer sans engager de dépenses supplémentaires.

À propos de Dual Miners

Fondée en 2015 avec l'intention de développer et de commercialiser les premiers systèmes de double minage de cryptomonnaies de pointe au monde exploitant la technologie SHA-256 ou Scrypt, Dual Miners se présente comme la première entreprise de double minage au monde. Avec la machine DualPro, nous avons voulu offrir plus de puissance à un coût inférieur à ce qui était possible auparavant dans l'industrie. Dual Miners a son siège social à Londres, au Royaume-Uni et possède des bureaux dans plusieurs autres villes du monde, y compris aux États-Unis. Le site Web de l'entreprise, www.dualminers.com , fournit des renseignements supplémentaires sur l'entreprise et ses produits.

Pour en savoir plus, consultez le site www.dualminers.com .

SOURCE Dual Miners

Communiqué envoyé le 6 mai 2022 à 18:23 et diffusé par :