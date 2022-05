Le Canada et le Québec accordent une aide financière de plus de 18 M $ pour la construction d'un nouvel aréna à Magog





Soutien aux infrastructures récréatives et sportives

MAGOG, QC, le 6 mai 2022 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et du Québec travaillent en collaboration pour offrir aux Québécoises et Québécois l'accès à des installations durables et sécuritaires qui visent à promouvoir la pratique d'activités récréatives et sportives dans nos collectivités.

Aujourd'hui, le premier ministre du Québec, Monsieur François Legault, la ministre des Sports et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, l'honorable Pascale St-Onge, au nom du ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Dominic LeBlanc, ainsi que la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Madame Isabelle Charest, ont annoncé l'attribution d'une aide financière de plus de 18 millions de dollars pour la construction d'un aréna à Magog. Pour l'occasion, ils étaient accompagnés de l'adjoint parlementaire du premier ministre (volet Internet haute vitesse) et député d'Orford, Gilles Bélanger, et du président de l'OBNL Aréna Memphrémagog, Jean Guy Gingras.

Le nouvel aréna comprendra notamment deux patinoires réglementaires, des vestiaires, des gradins, des locaux de services et d'entreposage ainsi qu'un stationnement.

Pour réaliser ce projet, les gouvernements du Canada et du Québec verseront à parts égales 9 104 743,50 $ provenant du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada (PIIC) et du Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives (PAFIRS). Cette nouvelle infrastructure contribuera au dynamisme et au développement de la communauté de Magog ainsi que de l'ensemble de la région.

Citations

« Le sport, c'est bon pour la santé, c'est bon pour le moral et, surtout, ça pousse nos jeunes à rêver, à se dépasser. Aujourd'hui, on livre la marchandise à Magog avec un projet moderne qui va beaucoup profiter à nos jeunes, et aussi à tout le monde dans la région. Des projets comme ça, on en veut partout au Québec. On veut continuer à faire du sport une priorité. »

Monsieur François Legault, premier ministre du Québec

« Notre gouvernement continue d'investir dans les infrastructures récréatives et sportives afin d'encourager un mode de vie sain et actif dans nos collectivités, au Québec et partout au pays. Je me réjouis d'annoncer une contribution de plus de 9,1 millions de dollars pour la construction d'un aréna à Magog. Il s'agit d'un excellent projet qui offrira aux résidents de tous âges de nouvelles options pour se rassembler et être actifs, tout en favorisant l'épanouissement de nos athlètes. »

L'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« L'accès à des infrastructures récréatives et sportives modernes et de qualité est une priorité de notre gouvernement. Nous mettons à la disposition des Québécoises et Québécois des installations de qualité offrant une grande variété d'activités et d'équipements. Cela contribue au maintien d'une bonne santé physique et mentale pour toute la population. Je suis très fière de savoir qu'encore une fois, cette nouvelle infrastructure moderne et adaptée répondra aux besoins de toute la communauté. »

Madame Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

« Je me réjouis des investissements annoncés aujourd'hui pour Magog et les environs. Comme partout au Québec, nous souhaitons doter nos communautés locales d'infrastructures récréatives et sportives modernes répondant aux besoins des athlètes, des sportifs et des jeunes familles. Grâce à ce nouveau projet, tous auront davantage accès à des installations de qualité pour bouger et socialiser. Je remercie tous les intervenants qui ont participé, de près ou de loin, à la concrétisation de ce projet. Je suis convaincu que la communauté en fera un usage régulier et que nous favoriserons ainsi l'adoption d'un mode de vie sain. »

Gilles Bélanger, adjoint parlementaire du premier ministre (volet Internet haute vitesse) et député d'Orford

« C'est une très bonne nouvelle pour toute la région de Memphrémagog. L'emplacement privilégié de cet aréna assurera une centralisation des infrastructures sportives sur le territoire. Il permettra également au Centre de services scolaire des Sommets d'offrir une expérience bonifiée aux élèves de l'école secondaire de la Ruche. Grâce aux nouvelles installations, la Ville de Magog et la MRC de Memphrémagog pourront répondre aux besoins de leur clientèle et améliorer leur offre d'activités sportives. »

Jean Guy Gingras, président de l'OBNL Aréna Memphrémagog

Faits en bref

Le projet annoncé aujourd'hui s'ajoute aux 176 projets d'infrastructures récréatives et sportives déjà annoncés au Québec en 2021 et représentant des contributions conjointes totales de 294 millions de dollars.

représentant des contributions conjointes totales de 294 millions de dollars. Dans le cadre du PIIC, le gouvernement fédéral prévoit, entre 2018 et 2028, des investissements de plus de 7,5 milliards de dollars au Québec. L'Entente bilatérale intégrée relative au Programme d'Infrastructure Investir dans le Canada (EBI) vise à mettre en oeuvre le PIIC au Québec et à établir les modalités, obligations et engagements des parties.

2028, des investissements de plus de 7,5 milliards de dollars au Québec. L'Entente bilatérale intégrée relative au Programme d'Infrastructure Investir dans le (EBI) vise à mettre en oeuvre le PIIC au Québec et à établir les modalités, obligations et engagements des parties. L'attribution d'une enveloppe résiduelle de 60 millions de dollars provenant à parts égales des gouvernements du Canada et du Québec au sous-volet Infrastructures récréatives de l'EBI portera les investissements conjoints en infrastructures récréatives à 354 millions de dollars.

et du Québec au sous-volet Infrastructures récréatives de l'EBI portera les investissements conjoints en infrastructures récréatives à 354 millions de dollars. Le ministère de l'Éducation du Québec est responsable de la mise en oeuvre du sous-volet Infrastructures récréatives du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives de l'EBI.

Pour ce projet, la contribution financière de l'OBNL Aréna Memphrémagog s'élève à 8 M$ et celle de la Ville de Magog à 9 M$.

à 9 M$. Également partenaire, le Centre de services scolaire des Sommets cède à l'OBNL le terrain sur lequel sera construit le nouvel aréna en échange d'heures de glace pour ses différentes équipes sportives.

