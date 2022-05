MISE AU POINT SUR LES INTERVENTIONS DE POLYCOR AUPRÈS DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC





QUÉBEC, le 6 mai 2022 /CNW/ - Polycor souhaite faire une mise au point concernant les informations diffusées dans certains médias à l'effet que Polycor se serait livrée à des activités de lobbying auprès du ministre de l'Économie et de l'Innovation Pierre Fitzgibbon dans le cadre de la participation d'Investissement Québec à hauteur de 98 millions de dollars dans l'entreprise.

À la demande du ministre qui souhaitait avoir de l'information sur les démarches en cours il y a environ deux mois, Patrick Perus, PDG de Polycor, a fait un appel de courtoisie pour lui faire part de son enthousiasme concernant la volonté d'Investissement Québec de soutenir la croissance et le succès de Polycor au Québec et à l'échelle internationale. L'appel a duré à peine une minute.

Polycor et son président ont toujours collaboré avec les entités gouvernementales dans le respect des lois en vigueur.

Polycor Inc. est le chef de file mondial de l'industrie de la pierre naturelle. Fondée à Québec (Canada) en 1987, l'entreprise emploie aujourd'hui près de 1 300 personnes et possède plus de 50 carrières et 20 usines de fabrication à travers l'Amérique du Nord et l'Europe.

